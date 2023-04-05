***CVKMD* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
05.04.2023 10:39
***CVKMD******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131755
BIST
12:285.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 26,60
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.025
En Düşük
4.978
12:2819,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0406
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
12:2821,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0996
|Açılış
|: 21,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2355
En Düşük
21,0484
12:281.251,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.251,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.255,86
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler12:26
|COSMO
|84,90
|972.360
|% 9,97
|
|MARKA
|16,21
|6.984.727
|% 9,97
|
|KUTPO
|48,34
|16.640.461
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,64
|3.545.508
|% 9,95
|
|AKFYE
|16,28
|1.249.781.987
|% 7,67
|
|DGGYO
|36,00
|16.206.332
|% -10,00
|
|DOGUB
|20,00
|57.754.847
|% -9,91
|
|ONCSM
|143,50
|74.594.473
|% -9,63
|
|EKSUN
|79,90
|2.076.353.127
|% -6,71
|
|ZEDUR
|44,90
|3.483.689
|% -4,79
|
|EKSUN
|79,90
|2.076.353.127
|% -6,71
|
|THYAO
|128,30
|1.860.560.763
|% 0,16
|
|ASTOR
|55,55
|1.554.169.634
|% 3,54
|
|EREGL
|36,20
|1.295.509.163
|% 0,67
|
|AKFYE
|16,28
|1.249.781.987
|% 7,67
|
|AKFYE
|16,28
|1.249.781.987
|% 7,67
|
|EKGYO
|6,60
|482.068.107
|% 0,76
|
|ISCTR
|12,52
|830.004.404
|% 0,81
|
|ADESE
|1,46
|82.291.262
|% 0,69
|
|YKBNK
|9,85
|505.578.386
|% 0,31
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2503
|19,2543
|% 0,21
|
|Euro
|21,1408
|21,1896
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,9496
|24,0697
|% -0,02
|
|Frank
|21,1721
|21,2996
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1159
|5,1416
|% 0,14
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|1,82
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.253
|3,88
|
|Cumhuriyet
|8.457
|8.584
|97,00
|
|Tam
|8.498
|8.562
|-20,00
|
|Yarım
|4.150
|4.190
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.095
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|0,04
|