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***CVKMD* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

05.04.2023 10:39
***CVKMD* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halk


***CVKMD******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

   CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu  ektedir.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131755


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EUKYO 4,64 3.545.508 % 9,95  
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Dolar 19,2503 19,2543 % 0,21  
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Riyal 5,1159 5,1416 % 0,14  
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12:26 Alış Satış %  
Altın Ons 2.022 2.022 1,82  
Altın Gr. 1.252 1.253 3,88  
Cumhuriyet 8.457 8.584 97,00  
Tam 8.498 8.562 -20,00  
Yarım 4.150 4.190 -9,00  
Çeyrek 2.075 2.095 -5,00  
Gümüş.Ons 24,80 24,82 -0,19  
Gümüş Gr. 15,36 15,38 -0,08  
B. Petrol 84,98 84,98 0,04  
Seans Raporu 12:26
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