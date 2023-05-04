***CWENE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***CWENE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [CWENE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarCW Enerji payları, 05/05/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Antalya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 123.750.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiCW ENERJI XUTUM 05/05/2023CW ENERJI XTUMY 05/05/2023CW ENERJI XYLDZ 05/05/2023CW ENERJI XHARZ 05/05/2023CW ENERJI XKTUM 05/05/2023CW ENERJI XUHIZ 05/05/2023CW ENERJI XELKT 05/05/2023CW ENERJI XSANT 05/05/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146870BIST