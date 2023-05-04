***CWENE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
04.05.2023 16:53
***CWENE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
CW Enerji payları, 05/05/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Antalya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 123.750.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
CW ENERJI XUTUM 05/05/2023
CW ENERJI XTUMY 05/05/2023
CW ENERJI XYLDZ 05/05/2023
CW ENERJI XHARZ 05/05/2023
CW ENERJI XKTUM 05/05/2023
CW ENERJI XUHIZ 05/05/2023
CW ENERJI XELKT 05/05/2023
CW ENERJI XSANT 05/05/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146870
BIST
17:054.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,86
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
17:0519,4872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
17:0521,4742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0586
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4499
17:051.281,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.281,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler17:03
|KGYO
|42,24
|12.028.642
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|30.051.487
|% 9,99
|
|ASTOR
|45,20
|1.542.054.142
|% 9,98
|
|ULUUN
|24,04
|62.845.603
|% 9,97
|
|SAMAT
|21,10
|50.828.466
|% -9,98
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|BURCE
|75,00
|97.229.238
|% -5,96
|
|ULAS
|15,19
|6.971.218
|% -5,53
|
|PAMEL
|170,40
|36.913.954
|% -5,33
|
|EUPWR
|79,70
|3.456.946.174
|% 1,59
|
|THYAO
|129,30
|3.220.914.820
|% 0,08
|
|KOZAL
|16,97
|2.854.598.521
|% 3,73
|
|EREGL
|31,28
|1.860.824.451
|% -0,06
|
|TUPRS
|67,90
|1.655.067.121
|% -1,59
|
|KOZAL
|16,97
|2.854.598.521
|% 3,73
|
|EKGYO
|5,56
|690.194.242
|% 0,54
|
|ISCTR
|10,74
|1.053.196.322
|% 1,32
|
|YKBNK
|9,48
|576.116.738
|% 0,85
|
|EREGL
|31,28
|1.860.824.451
|% -0,06
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4821
|19,4888
|% 0,11
|
|Euro
|21,4787
|21,4940
|% -0,18
|
|Sterlin
|24,4248
|24,5473
|% 0,21
|
|Frank
|21,8757
|22,0075
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1806
|5,2066
|% 0,15
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|4,00
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.278
|2,11
|
|Cumhuriyet
|9.157
|9.295
|68,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.513
|4.610
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.256
|2.298
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,69
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,07
|0,06
|
|B. Petrol
|72,29
|72,29
|-0,04
|