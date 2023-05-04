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***CWENE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

04.05.2023 16:53
***CWENE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***CWENE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [CWENE]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

CW Enerji payları, 05/05/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Antalya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 123.750.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
CW ENERJI XUTUM 05/05/2023
CW ENERJI XTUMY 05/05/2023
CW ENERJI XYLDZ 05/05/2023
CW ENERJI XHARZ 05/05/2023
CW ENERJI XKTUM 05/05/2023
CW ENERJI XUHIZ 05/05/2023
CW ENERJI XELKT 05/05/2023
CW ENERJI XSANT 05/05/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146870


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BIST En Aktif Hisseler17:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 42,24 12.028.642 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 192.500 % 10,00  
SELVA 8,59 30.051.487 % 9,99  
ASTOR 45,20 1.542.054.142 % 9,98  
ULUUN 24,04 62.845.603 % 9,97  
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17:03 Alış Satış %  
Dolar 19,4821 19,4888 % 0,11  
Euro 21,4787 21,4940 % -0,18  
Sterlin 24,4248 24,5473 % 0,21  
Frank 21,8757 22,0075 % -0,14  
Riyal 5,1806 5,2066 % 0,15  
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17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 2.043 2.043 4,00  
Altın Gr. 1.277 1.278 2,11  
Cumhuriyet 9.157 9.295 68,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.513 4.610 -5,00  
Çeyrek 2.256 2.298 -17,00  
Gümüş.Ons 25,67 25,69 0,10  
Gümüş Gr. 16,05 16,07 0,06  
B. Petrol 72,29 72,29 -0,04  
Seans Raporu 17:03
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