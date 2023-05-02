***CWENE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
02.05.2023 18:10
***CWENE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [CWENE]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
02/05/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
30.000.000
Baz Fiyat (TL)
108,6
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/05/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
26-27-28/04/2023
Açıklamalar
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 30.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 123.750.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 05/05/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 108,60 TL/pay baz fiyat, "CWENE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144878
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
18:0521,4390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0710
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
18:051.261,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 21,51
|Açılış
|: 1.261,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.263,94
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.340.120
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.452.127
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|973.470.526
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|173.660.530
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.189.088.888
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.392.255
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.499.683
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.610.931
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.002.634.710
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.807.773
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.940
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.739.207.759
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4639
|19,4668
|% 0,14
|
|Euro
|21,4158
|21,4299
|% 0,29
|
|Sterlin
|24,2090
|24,3304
|% -0,09
|
|Frank
|21,7079
|21,8386
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1746
|5,2005
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|32,76
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.262
|21,44
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.179
|9.477
|124,00
|
|Yarım
|4.453
|4.607
|47,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.297
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,84
|15,86
|0,22
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|-3,65
|