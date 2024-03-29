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***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.03.2024 18:15
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz, 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.9 Bölümü ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci vd. maddeleri uyarınca, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'ni, Şirketimizin 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak belirlemiş ve bu hususu Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur. Yönetim Kurulu bu belirlemeyi uygun bulmuş ve 1- Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Şirketimizin 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine 2-Bu seçimin Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,  Karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264405


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