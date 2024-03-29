***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıYeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024-31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz, 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.9 Bölümü ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci vd. maddeleri uyarınca, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'ni, Şirketimizin 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak belirlemiş ve bu hususu Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur. Yönetim Kurulu bu belirlemeyi uygun bulmuş ve 1- Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Şirketimizin 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine 2-Bu seçimin Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına, Karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264405BIST