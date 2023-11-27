***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.11.2023 18:42
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadili için yapılan 13.07.2023 tarihli özel durum açıklamamıza konu usuli işlemlerle ilgili başvurumuzun geri çekilmesine karar verilmiş olup, söz konusu dilekçe Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220310
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.020,00
|799.204.015
|% 10,00
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|BINHO
|221,20
|57.533.235
|% 10,00
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|FLAP
|13,31
|249.569.378
|% 10,00
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|MEKAG
|85,80
|225.385.543
|% 10,00
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|ORCAY
|13,42
|220.688.693
|% 10,00
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|DAPGM
|50,40
|101.626.006
|% -10,00
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|ORMA
|183,60
|14.321.764
|% -10,00
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|EUYO
|18,00
|11.516.523
|% -10,00
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|SODSN
|105,40
|7.286.817
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|GLCVY
|46,00
|156.437.530
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|THYAO
|260,50
|10.603.382.606
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|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
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|AKBNK
|34,30
|4.652.631.228
|% 7,66
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|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
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|TUPRS
|156,00
|3.957.476.052
|% 3,65
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|ZOREN
|5,31
|2.515.007.015
|% 6,63
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|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
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|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
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|EKGYO
|7,60
|1.420.812.101
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.838.640
|% 0,78
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,9003
|28,9104
|% 0,18
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|Euro
|31,6220
|31,6419
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,3494
|36,5317
|% 0,18
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|Frank
|32,6745
|32,8713
|% 0,25
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|Riyal
|7,6838
|7,7224
|% 0,15
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,66
|24,68
|% 0,66
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|Platin
|918,25
|921,22
|% 0,66
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|Paladyum
|1.056,82
|1.062,18
|% 0,66
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|Brent Pet.
|79,91
|79,91
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.011,98
|2.012,29
|% 0,66
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