***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
04.07.2023 18:12
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 'Sermaye ve Paylar ' Başlıklı 6. Maddesinin tescil edilmesi ile son hali ekte pdf olarak verilmiştir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 04/07/2023 04/07/2023 10863
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165449
BIST
'
18:056.004
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -11,39
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
18:0525,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0949
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
18:0528,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0875
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
18:051.608,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.608,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|3,07
|3.194.483
|% 93,08
|
|SEKFK
|12,87
|122.025.474
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|9.140.146
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|29.646.156
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|37.442.099
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,60
|4.356.169
|% -7,33
|
|GRNYO
|6,64
|240.154.762
|% -6,61
|
|IZINV
|26,00
|32.604.993
|% -6,27
|
|ESCOM
|28,26
|73.933.807
|% -5,48
|
|GARFA
|38,96
|54.441.356
|% -4,98
|
|THYAO
|208,10
|8.428.285.321
|% -1,14
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|KOZAL
|27,08
|5.473.395.104
|% -0,15
|
|ASELS
|59,55
|4.824.341.073
|% 4,02
|
|ASTOR
|68,40
|4.753.754.695
|% -0,29
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,84
|1.244.732.759
|% 5,97
|
|ISCTR
|14,39
|4.672.176.578
|% 0,98
|
|EKGYO
|7,78
|2.481.760.767
|% 1,17
|
|TSKB
|4,92
|1.326.145.013
|% 7,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9731
|25,9895
|% 0,37
|
|Euro
|28,2847
|28,3968
|% 0,31
|
|Sterlin
|32,9566
|33,1219
|% 0,51
|
|Frank
|28,8809
|29,0549
|% 0,29
|
|Riyal
|6,9097
|6,9443
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,53
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.608
|7,12
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.920
|42,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.181
|5.327
|17,00
|
|Çeyrek
|2.598
|2.664
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,21
|19,23
|0,13
|
|B. Petrol
|76,03
|76,03
|1,38
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 01 artarak (% 0.03 ) 6, 685
-
17:59XU100
Endeks 6, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 102, 661.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde 4.54 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 093, 724 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 56.65 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 182 adet işlem
-
17:57ISMEN
Yüzde 7.07 oranında artışla 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 683, 918 adet işlem