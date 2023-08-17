***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023 - 30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteAntalya Kurumlar Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2023 / 2. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023AçıklamalarŞirketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış olan 01.01.2023 -30.06.2023 dönemine ait gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186763BIST