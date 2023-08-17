***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 20:42
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 / 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
Şirketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış olan 01.01.2023 -30.06.2023 dönemine ait gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186763
BIST