***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
22.05.2023 19:15
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ilişkili tarafları arasında yer alan CW Akademi Eğitim Araştırma ve Geliştirme A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi, 27764 Ada, 9 Parsel'de yer alan taşınmazın, şirketimiz tarafından 18.05.2023 - 18.05.2026 tarihleri arasında aylık KDV hariç 1.400.000,00 TL(BirmilyondörtyüzbinTürklirası) bedelle, artan kapasiteye paralel olarak depolama alanı ihtiyacı doğması sebebiyle depolama alanı olarak kullanılması amacıyla kiralanmasına Şirketimizin 18.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir. Yıllık kira artışı 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.Taşınmazın kiralanmasına ilişkin değerleme raporu ekte bulunmaktadır. İşbu açıklama ilişkili taraf işlemleri şablonu ile yapılan tekrar açıklamadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152901
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0182
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
18:0021,4653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0502
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
18:001.259,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.259,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.255,45
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8259
|19,8302
|% 0,09
|
|Euro
|21,4627
|21,4791
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,5668
|24,6900
|% -0,07
|
|Frank
|21,9920
|22,1244
|% 0,24
|
|Riyal
|5,2719
|5,2983
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,75
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.259
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.505
|4.665
|58,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.312
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,11
|15,12
|-0,09
|
|B. Petrol
|76,01
|76,01
|0,42
|
Seans Raporu
18:00
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