***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
20.06.2023 19:06
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ilişkili tarafları arasında yer alan CW Akademi Eğitim Araştırma ve Geliştirme A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi, 27756 Ada, 12 Parsel'de yer alan taşınmazın, şirketimiz tarafından 20.06.2023 - 20.06.2026 tarihleri arasında aylık KDV hariç 1.850.000,00 TL (BirMilyonSekizYüzElliBinTürkLirası) bedelle, artan kapasiteye paralel olarak depolama alanı ihtiyacı doğması sebebiyle depolama alanı olarak kullanılması amacıyla kiralanmasına Şirketimizin 20.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir. Yıllık kira artışı 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Taşınmazın kiralanmasına ilişkin değerleme raporu ekte bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160602
BIST
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18:055.252
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -17,70
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.200
En Yüksek
5.316
18:0523,5657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0091
|Açılış
|: 23,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
18:0525,7290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0240
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
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25,9031
En Düşük
25,5612
18:051.467,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -13,05
|Açılış
|: 1.467,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.461,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKME
|19,14
|233.609.645
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.768.504
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|110.623.401
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|23.758.012
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|41.211.822
|% 9,99
|
|YAPRK
|72,45
|328.096.453
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|51.740.988
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|157.888.409
|% -9,93
|
|PSGYO
|6,15
|224.008.467
|% -9,56
|
|BRKVY
|20,06
|34.193.753
|% -9,48
|
|THYAO
|171,40
|6.534.235.351
|% -1,49
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|PASEU
|33,40
|3.451.869.794
|% -8,69
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|EKGYO
|6,65
|1.152.720.695
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,48
|367.890.553
|% 2,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5608
|23,5657
|% -0,04
|
|Euro
|25,7116
|25,7290
|% -0,09
|
|Sterlin
|29,9607
|30,1110
|% -0,48
|
|Frank
|26,1291
|26,2865
|% -0,47
|
|Riyal
|6,2635
|6,2949
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-13,16
|
|Altın Gr.
|1.467
|1.468
|-13,11
|
|Cumhuriyet
|9.625
|9.770
|-90,00
|
|Tam
|9.576
|9.819
|-106,15
|
|Yarım
|4.701
|4.799
|-37,00
|
|Çeyrek
|2.351
|2.400
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|17,55
|17,57
|-0,64
|
|B. Petrol
|75,48
|75,48
|-0,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 55, 620.00 milyon TL de
-
17:59YAPRK
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 72.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 019, 109 adet işlem
-
17:57BRKVY
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 587, 584 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 568, 511 adet işlem
-
17:55COSMO
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 78.70 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 908 adet işlem