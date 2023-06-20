***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ilişkili tarafları arasında yer alan CW Akademi Eğitim Araştırma ve Geliştirme A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi, 27756 Ada, 12 Parsel'de yer alan taşınmazın, şirketimiz tarafından 20.06.2023 - 20.06.2026 tarihleri arasında aylık KDV hariç 1.850.000,00 TL (BirMilyonSekizYüzElliBinTürkLirası) bedelle, artan kapasiteye paralel olarak depolama alanı ihtiyacı doğması sebebiyle depolama alanı olarak kullanılması amacıyla kiralanmasına Şirketimizin 20.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir. Yıllık kira artışı 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Taşınmazın kiralanmasına ilişkin değerleme raporu ekte bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160602BIST