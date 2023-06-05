***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiFabrika Binası ve ArsasıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAntalya İli Döşemealtı İlçesi Kömürcüler Mahallesi 27638 Ada 1 Parsel, Antalya Organize Sanayi Bölgesi, 116.128,00 metrekareAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05.06.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım BedeliKDV Dahil 847.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%5,03Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%684Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%15,3Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%95,4İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%17,8Alım KoşullarıTaşınmaz mevcut ipotek ve takyidatları ile birlikte alınmış olup yaklaşık 465.000.000 TL olan borçlarının güncel tutarları hesaplatıldıktan sonra ödenerek bu ipotek ve takyidatlar kaldırılacaktır. Taşınmazın alım bedelinden kalan tutar ise 6 ay sonra başlamak üzere aylık taksitler halinde 17 taksitte ödenecektir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05/06/2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriGerekli tadilat ve yatırımlar yapıldıktan sonra üretim faaliyetinde kullanılmak üzere satın alınmıştır.Karşı TarafKarmersan Mermer İnşaat Malzemeleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişki bulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/06/2023Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet ve Piyasa Değerleme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıÖzel 2023 - 501 sayılı ve 16.05.2023 tarihli Gayrimenkul Değerleme RaporuDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarKDV Hariç 850.175.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygun gerçekleştirilmiştir. 156.206.500,00 TL(YüzellialtımilyonikiyüzaltıbinbeşyüzTürkLirası) kadar iskontolu alınmıştır.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 05.06.2023 tarihli kararı ile1. Şirketimiz tarafından Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım'da yer alan Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler Mahallesi, 27638 Ada 1 Parsel numaralı Betonarme Fabrika ve Arsa niteliğindeki taşınmazın, üzerindeki ipotek ve takyidatları ile birlikte KDV Dahil toplam 847.000.000,00 TL (SekizYüzKırkYediMilyonTürkLirası) bedel üzerinden özkaynaktan karşılanmak üzere satın alınmasına,2.Söz konusu taşınmazın devir tarihi itibariyle üzerinde bulunan mevcut ipotek ve diğer takyidatlarıyla birlikte devralınmasına, İpotekler ve diğer takyidatlara ilişkin yaklaşık 465.000.000,00 TL(DörtYüzAltmışBeşMilyonTürkLirası) olan borçların güncel borç bakiyeleri alınarak toplam satış bedelinden mahsup edilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara şirketimiz tarafından peşin ödenerek taşınmaz üzerindeki ipotek ve takyidatların kaldırılmasına,3. Taşınmazın toplam alış bedelinden kalan tutarın, tapu devir tarihinden itibaren 6 ay sonra ödemeye başlamak üzere aylık taksitler halinde toplam 17 taksitte ödenmesine karar verilmiştir.Söz konusu taşınmaz ipotek ve takyidatları ile birlikte 05.06.2023 tarihinde tapu müdürlüğü nezdinde satın alınmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156253BIST