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***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

05.06.2023 21:26
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fabrika Binası ve Arsası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Antalya İli Döşemealtı İlçesi Kömürcüler Mahallesi 27638 Ada 1 Parsel, Antalya Organize Sanayi Bölgesi, 116.128,00 metrekare
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.06.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
KDV Dahil 847.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%5,03
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%684
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%15,3
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%95,4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%17,8
Alım Koşulları
Taşınmaz mevcut ipotek ve takyidatları ile birlikte alınmış olup yaklaşık 465.000.000 TL olan borçlarının güncel tutarları hesaplatıldıktan sonra ödenerek bu ipotek ve takyidatlar kaldırılacaktır. Taşınmazın alım bedelinden kalan tutar ise 6 ay sonra başlamak üzere aylık taksitler halinde 17 taksitte ödenecektir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05/06/2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Gerekli tadilat ve yatırımlar yapıldıktan sonra üretim faaliyetinde kullanılmak üzere satın alınmıştır.
Karşı Taraf
Karmersan Mermer İnşaat Malzemeleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişki bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/06/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet ve Piyasa Değerleme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Özel 2023 - 501 sayılı ve 16.05.2023 tarihli Gayrimenkul Değerleme Raporu
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
KDV Hariç 850.175.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygun gerçekleştirilmiştir. 156.206.500,00 TL(YüzellialtımilyonikiyüzaltıbinbeşyüzTürkLirası) kadar iskontolu alınmıştır.
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.06.2023 tarihli kararı ile
1. Şirketimiz tarafından Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım'da yer alan Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler Mahallesi, 27638 Ada 1 Parsel numaralı Betonarme Fabrika ve Arsa niteliğindeki taşınmazın, üzerindeki ipotek ve takyidatları ile birlikte KDV Dahil toplam 847.000.000,00 TL (SekizYüzKırkYediMilyonTürkLirası) bedel üzerinden özkaynaktan karşılanmak üzere satın alınmasına,
2.Söz konusu taşınmazın devir tarihi itibariyle üzerinde bulunan mevcut ipotek ve diğer takyidatlarıyla birlikte devralınmasına, İpotekler ve diğer takyidatlara ilişkin yaklaşık 465.000.000,00 TL(DörtYüzAltmışBeşMilyonTürkLirası) olan borçların güncel borç bakiyeleri alınarak toplam satış bedelinden mahsup edilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara şirketimiz tarafından peşin ödenerek taşınmaz üzerindeki ipotek ve takyidatların kaldırılmasına,
3. Taşınmazın toplam alış bedelinden kalan tutarın, tapu devir tarihinden itibaren 6 ay sonra ödemeye başlamak üzere  aylık taksitler halinde toplam 17 taksitte ödenmesine karar verilmiştir.
Söz konusu taşınmaz ipotek ve takyidatları ile birlikte 05.06.2023 tarihinde tapu müdürlüğü nezdinde satın alınmıştır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156253


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Tam 8.968 9.201 57,72  
Yarım 4.413 4.525 -41,00  
Çeyrek 2.213 2.270 -20,00  
Gümüş.Ons 23,56 23,60 -0,05  
Gümüş Gr. 16,10 16,12 0,18  
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