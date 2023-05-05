***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2023 10:25
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğ'in (II-14.1) 11. maddesi uyarınca, Mali tablolarımızın kamuoyuna açıklanmasına ilişkin olarak, şirketimizin 05.05.2023 tarihi itibariyle işlem görmeye başlamış olması sebebiyle mali tabloların ve faaliyet raporunun hazırlanması süreci devam etmektedir. Bu sebeple 10.05.2023 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması gereken 2023 ilk üç aylık ara döneme ilişkin finansal tablo ve raporların yayınlanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 20 gün ek süre talep edilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147160
BIST
11:544.438
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,01
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
11:5419,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0338
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
11:5421,5217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0587
|Açılış
|: 22,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
11:541.279,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.279,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler11:52
|HURGZ
|4,40
|2.856.414
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.183.341
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.160.786
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|CANTE
|17,82
|50.502.690
|% -56,81
|
|GRTRK
|28,02
|933.208.702
|% -9,96
|
|PAMEL
|147,70
|50.034.549
|% -8,83
|
|EUPWR
|71,40
|1.017.289.911
|% -8,17
|
|GESAN
|51,35
|233.806.078
|% -8,14
|
|EUPWR
|71,40
|1.017.289.911
|% -8,17
|
|GRTRK
|28,02
|933.208.702
|% -9,96
|
|THYAO
|126,30
|918.777.597
|% -1,10
|
|ASTOR
|42,28
|687.836.401
|% -6,46
|
|KOZAL
|16,57
|523.218.736
|% -0,78
|
|EKGYO
|5,38
|256.560.444
|% -1,82
|
|YKBNK
|9,27
|369.587.391
|% -0,75
|
|ISCTR
|10,77
|395.209.858
|% 1,13
|
|GRTRK
|28,02
|933.208.702
|% -9,96
|
|KOZAL
|16,57
|523.218.736
|% -0,78
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4947
|19,5005
|% 0,16
|
|Euro
|21,4975
|21,5214
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,5078
|24,6307
|% 0,32
|
|Frank
|21,7579
|21,8890
|% -0,71
|
|Riyal
|5,1836
|5,2096
|% 0,05
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-9,86
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|9.146
|9.284
|-47,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.493
|4.579
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.276
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|0,86
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TOASO, KOZAA
-
12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 8 kaybederek (% -1.21 ) 3, 983
-
12:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HURGZ, DAGHL, AVHOL, ATSYH
-
12:07
AKYHO, SELVA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:07
EMKEL, YUNSA, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında