***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğ'in (II-14.1) 11. maddesi uyarınca, Mali tablolarımızın kamuoyuna açıklanmasına ilişkin olarak, şirketimizin 05.05.2023 tarihi itibariyle işlem görmeye başlamış olması sebebiyle mali tabloların ve faaliyet raporunun hazırlanması süreci devam etmektedir. Bu sebeple 10.05.2023 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması gereken 2023 ilk üç aylık ara döneme ilişkin finansal tablo ve raporların yayınlanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 20 gün ek süre talep edilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147160BIST