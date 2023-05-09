***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin fotovoltaik güneş paneli üretim kapasitesine yapılan yatırımlar sonucunda 1.800 MW'a ulaşmıştır. Kapasite artışına paralel olarak hammadde, üretilen güneş enerjisi panelleri ve ticari ürünlerin depolanması için depolama alanlarının genişletilmesi çalışmalarının başlatılmasına Şirketimizin 09.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile karar verilmiştir.Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No : 20-22 Döşemealtı Antalya adreslerinde bulunan mevcut tesislere ek yaklaşık toplam 23.000 metrekare üretim ve depolama alanlarının genişletilmesine ve halka arz gelirlerinden karşılanmak üzere yaklaşık tahmini 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149309BIST