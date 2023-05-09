***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2023 22:15
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı izahnamenin ilgili bölümlerinde deneme üretim sürecinde olduğu belirtilen Lityum Batarya ve Enerji Depolama Sistemleri tesisinde deneme üretim süreci başarı ile tamamlanmış olup Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.05.2023 tarihli toplantısında seri üretim sürecine başlanılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149311
BIST
18:004.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
18:0019,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0184
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5398
En Düşük
19,4689
18:0021,3933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0634
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
18:001.276,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,23
|Açılış
|: 1.276,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.279,06
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRYAT
|894,30
|149.283.541
|% 10,00
|
|CELHA
|27,50
|12.927.431
|% 10,00
|
|OSMEN
|72,10
|21.439.945
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|62.813.995
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.936.022
|% 9,98
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|UFUK
|40,56
|1.750.647
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AVHOL
|23,46
|103.638.677
|% -9,98
|
|NETAS
|23,82
|132.647.000
|% -9,98
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,85
|4.982.447.626
|% 7,75
|
|THYAO
|128,80
|3.933.680.361
|% -3,01
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5158
|19,5203
|% 0,09
|
|Euro
|21,3901
|21,3973
|% -0,28
|
|Sterlin
|24,5622
|24,6854
|% 0,11
|
|Frank
|21,8427
|21,9743
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1892
|5,2152
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|13,54
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.277
|9,21
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.570
|4.656
|40,00
|
|Çeyrek
|2.278
|2.321
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,07
|0,04
|
|B. Petrol
|77,36
|77,36
|0,35
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU100
Endeks 4, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 54, 742.00 milyon TL de
-
17:59MOBTL
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 168, 652 adet işlem
-
17:58EMNIS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 767 adet işlem
-
17:56ALFAS
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 255.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 229 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASELS, PETKM