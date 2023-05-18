***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2023 21:08
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ilişkili tarafları arasında yer alan CW Akademi Eğitim Araştırma ve Geliştirme A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi, 27764 Ada, 9 Parsel'de yer alan taşınmazın, şirketimiz tarafından 18.05.2023 - 18.05.2026 tarihleri arasında aylık KDV hariç 1.400.000,00 TL(BirmilyondörtyüzbinTürklirası) bedelle, artan kapasiteye paralel olarak depolama alanı ihtiyacı doğması sebebiyle depolama alanı olarak kullanılması amacıyla kiralanmasına Şirketimizin 18.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152528
BIST
18:054.502
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -159,95
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.489
18:0519,7999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0430
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,8043
En Düşük
19,6437
18:0521,3181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1263
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
18:051.245,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -12,93
|Açılış
|: 1.245,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.242,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|32,14
|195.701.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|35,32
|14.510.255
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|17.044.398
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|796.528.395
|% -9,99
|
|AVHOL
|30,58
|466.995.186
|% -9,95
|
|AKYHO
|1,87
|27.621.307
|% -9,66
|
|DGGYO
|25,90
|80.265.652
|% -9,63
|
|GOKNR
|11,45
|211.948.501
|% -8,98
|
|THYAO
|132,60
|5.812.137.864
|% -3,28
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|KCHOL
|78,00
|2.744.230.546
|% -3,82
|
|ASTOR
|48,80
|2.715.862.876
|% -5,97
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,07
|1.925.515.627
|% -5,30
|
|ISCTR
|10,78
|2.853.136.630
|% -3,58
|
|YKBNK
|9,10
|2.116.299.169
|% -2,78
|
|AKBNK
|14,98
|2.613.191.341
|% -3,85
|
|DOHOL
|8,43
|1.221.580.241
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7957
|19,7999
|% 0,22
|
|Euro
|21,3105
|21,3181
|% -0,59
|
|Sterlin
|24,4742
|24,5969
|% -0,47
|
|Frank
|21,7869
|21,9182
|% -0,50
|
|Riyal
|5,2639
|5,2903
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-24,96
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-13,37
|
|Cumhuriyet
|9.100
|9.237
|44,00
|
|Tam
|9.052
|9.288
|35,88
|
|Yarım
|4.453
|4.605
|20,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.295
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,91
|14,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|-1,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57GESAN
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 492, 526 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 89 kaybederek (% -3.22 ) 4, 980
-
17:56XU100
Endeks 4, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 50, 215.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 057, 056 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 226, 428 adet işlem