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***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2023 14:43
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 105.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde halka arz nedeniyle, 18.750.000 TL artırılarak 123.750.000 TL'ye çıkarılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şekli Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.06.2023 tarihinde tescil edilerek aynı tarihli ve 10859 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Onaylanan madde metni ektedir.  Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161809


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Yarım 4.995 5.160 133,00  
Çeyrek 2.505 2.580 66,00  
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