***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2023 15:46
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18 Ağustos 2023 tarihinde Şirketimizin, fotovoltaik (FV) güneş modülleri, hücre üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, fotovoltaik (FV) güneş modülleri üretilmesi vb. amaçlarla faaliyet gösterecek CW Solar Cell Enerji A.Ş. unvanlı, 500.000,00-TL (BeşyüzbinTürkLirası) sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187458
BIST
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18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: -3,24%
|| -251,18
|Açılış
|: 7.804
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|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
18:0527,0689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0103
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
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27,2346
En Düşük
27,0276
18:0529,4737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0191
|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,9037
En Düşük
29,3730
18:051.645,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.646,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
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1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|5.841,10
|715.670.607
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.124.377.329
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|128.858.538
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|66.428.080
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.772.723.361
|% 9,99
|
|EUKYO
|14,05
|19.921.617
|% -9,99
|
|LKMNH
|38,04
|125.605.565
|% -9,94
|
|COSMO
|124,60
|90.148.778
|% -9,58
|
|KNFRT
|17,05
|73.894.461
|% -9,55
|
|KERVT
|11,29
|243.980.675
|% -9,54
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 3,25
|
|THYAO
|251,40
|9.057.125.164
|% -4,08
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% -2,01
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% -3,42
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% -6,94
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% -4,38
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0662
|27,0689
|% -0,04
|
|Euro
|29,4222
|29,4737
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,3713
|34,5436
|% -0,11
|
|Frank
|30,5640
|30,7482
|% -0,45
|
|Riyal
|7,2020
|7,2381
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.647
|1,59
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.064
|11.153
|25,00
|
|Yarım
|5.549
|5.602
|13,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.801
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|0,06
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
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17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem