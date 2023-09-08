***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2023 18:26
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce tescil başvurusu yapılan "CW Defence" ibareli markanın, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 10 yıl süreyle korunmak üzere 05.09.2023 tarihinde tesciline karar verilmiş olup ilgili kurum tarafından düzenlenen marka tescil belgesi şirketimize teslim edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193335
BIST
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18:058.325
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|Önceki Kapanış
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|111,10
|492.660.352
|% 10,00
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|MTRYO
|9,79
|10.233.474
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|BRMEN
|4,40
|1.425.671
|% 10,00
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|KLRHO
|27,72
|149.356.483
|% 10,00
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|GRSEL
|55,00
|158.474.336
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|36.200.145
|% -9,98
|
|TUKAS
|11,75
|1.537.667.367
|% -9,96
|
|YONGA
|49,04
|6.329.659
|% -9,94
|
|BRYAT
|2.318,40
|521.120.754
|% -8,36
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|BRSAN
|713,10
|2.300.044.406
|% -7,62
|
|ENERY
|205,10
|8.965.028.516
|% -0,68
|
|THYAO
|243,30
|7.079.807.971
|% -0,53
|
|KOZAL
|30,92
|5.678.935.377
|% 1,84
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|ASELS
|43,50
|5.457.983.253
|% 3,57
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|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
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|ZOREN
|5,09
|3.230.020.859
|% 4,73
|
|EKGYO
|9,48
|3.107.247.196
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,52
|1.494.354.993
|% 9,96
|
|GSDHO
|4,83
|1.303.640.702
|% 2,33
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8467
|26,8513
|% 0,19
|
|Euro
|28,7427
|28,7496
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,3945
|33,5620
|% 0,17
|
|Frank
|29,9547
|30,1352
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1365
|7,1723
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-1,11
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|1,96
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.007
|11.129
|20,00
|
|Yarım
|5.521
|5.586
|10,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|-0,01
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|B. Petrol
|90,72
|90,72
|0,80
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