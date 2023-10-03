***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 3 Ekim 2023 tarihinde Şirketimizin, Lityum pil ve bataryalar, ısıl pil, yakıt pili, pil/batarya laboratuvar test sistemleri, enerji depolama sistemleri ve iletim sistemleri, enerji depolama amacıyla sunulacak batarya hücresi, pili, modülü, paketi, batarya yönetim sistemi, pil/batarya laboratuvar test sistemleri, konu ile alakalı türlü elektrik, elektronik, mekanik, kimyasal ürünler ile ilgili Ar-Ge (ürün araştıma, geliştirme ve test) faaliyetlerinde bulunmak, Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tüm ürün, sistem, malzeme, mekanik ve kimyasal aksam, elektronik kart, yazılım ve sistemin iç ve dış ticaretini yapmak, servis ve bakımını sağlamak vb.amaçlarla CW Storage Enerji A.Ş. unvanlı, 250.000,00-TL (İkiyüzellibinTürkLirası) sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199141BIST