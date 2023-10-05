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***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.10.2023 09:12
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5/1.h maddesi kapsamında, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'ye yapmış olduğumuz arazi uygulamalı GES başvurumuz değerlendirilmiş olup   -4033 (Antalya OSB) tesisat numaralı Şanlıurfa İli, Harran İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 126 Ada, 16 Nolu Parsel adreslerine yönelik 4400 kWe kurulu gücünde  -4033 (Antalya OSB) tesisat numaralı Şanlıurfa İli, Harran İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 109 Ada, 5 Nolu Parsel adreslerine yönelik aynı parsel üzerinde 3300 kWe ve 3300 kWe olmak üzere toplam 6600 kWe kurulu gücünde    olmak üzere toplam 11000 kWe kurulu gücünde Lisansız Elektrik Üretimi Komisyonu tarafından oy birliği ile uygun bulunmuş ve GES yapımı için bağlantı şartlarının sağlanması koşulu doğrultusunda bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alınmıştır. Söz konusu üç adet Güneş Enerjisi Santrali 'nin şirketimizin öz tüketiminde (kendi elektrik ihtiyacını karşılama amacıyla) yönelik devreye alınması ya da uygun ticari ve kanuni şartların oluşması durumunda 3. kişilere santralin satışı planlanmaktadır.
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199799


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Yarım 5.446 5.505 -13,00  
Çeyrek 2.715 2.753 -6,00  
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Gümüş Gr. 18,73 18,75 0,12  
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