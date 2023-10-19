***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 19 Ekim 2023 tarihinde Şirketimizin, fotovoltaik enerji üretim sektöründe fotovoltaik güneş paneli üretimi-satışı başta olmak üzere anahtar teslim güneş enerjisi sistemleri kurulumu, tasarım, mühendislik ve bakım hizmetleri, güneş enerjisi sistemleri ekipmanları tedarik ve satışı, güneşten enerji üretimi vb. amaçlarla faaliyet gösterecek CW Energy USA, Inc. unvanlı, yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207833BIST