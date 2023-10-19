***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2023 19:18
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 19 Ekim 2023 tarihinde Şirketimizin, fotovoltaik enerji üretim sektöründe fotovoltaik güneş paneli üretimi-satışı başta olmak üzere anahtar teslim güneş enerjisi sistemleri kurulumu, tasarım, mühendislik ve bakım hizmetleri, güneş enerjisi sistemleri ekipmanları tedarik ve satışı, güneşten enerji üretimi vb. amaçlarla faaliyet gösterecek CW Energy USA, Inc. unvanlı, yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207833
BIST
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18:007.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,63
|Açılış
|: 7.868
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|Önceki Kapanış
|: 7.843
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7.728
En Yüksek
7.971
18:0027,9701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0297
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
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28,5091
En Düşük
27,8961
18:0029,7340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2114
|Açılış
|: 29,6500
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|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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30,0718
En Düşük
29,4688
18:001.766,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.766,53
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|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
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1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TARKM
|660,00
|113.301.330
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|41.626.201
|% 10,00
|
|KONYA
|8.241,20
|796.691.211
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.624,00
|143.597.010
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.625.204
|% 10,00
|
|MAALT
|1.079,60
|353.127.002
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,63
|180.692.360
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|13.450.560
|% -10,00
|
|AYCES
|540,10
|91.090.973
|% -10,00
|
|ATSYH
|72,50
|2.866.426
|% -9,99
|
|THYAO
|213,60
|8.764.512.643
|% -1,34
|
|TUPRS
|133,40
|5.686.415.341
|% -5,52
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|ASELS
|41,10
|3.510.230.843
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,19
|2.354.900.514
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,74
|1.453.950.799
|% -3,37
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|ODAS
|11,40
|2.029.412.226
|% -4,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9661
|27,9701
|% -0,11
|
|Euro
|29,7040
|29,7340
|% 0,72
|
|Sterlin
|33,9654
|34,1357
|% 0,31
|
|Frank
|31,2002
|31,3881
|% 0,67
|
|Riyal
|7,4346
|7,4719
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|20,48
|
|Altın Gr.
|1.765
|1.765
|13,01
|
|Cumhuriyet
|12.122
|12.305
|-39,00
|
|Tam
|11.906
|12.007
|12,00
|
|Yarım
|5.971
|6.028
|7,00
|
|Çeyrek
|2.976
|3.014
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,59
|0,03
|
|B. Petrol
|91,95
|91,95
|0,45
|
Seans Raporu
18:00
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17:59GUBRF
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 333.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 301 adet işlem
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17:58TUPRS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 334, 700 adet işlem
-
17:57KMPUR
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 675 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 92, 953.00 milyon TL de
-
17:56UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 222 adet işlem