***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarElektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5/1.h maddesi kapsamında, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'ye yapmış olduğumuz arazi uygulamalı GES başvurumuz değerlendirilmiş olup Antalya İlindeki arazilerde3.480 kWe ve4.250 kWe olmak üzere toplamda 7.730 kWe kurulu gücünde iki ayrı GES projesi,kurum tarafından uygun bulunmuş ve GES yapımı için bağlantı şartlarının sağlanması koşulu doğrultusunda bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alınmıştır. Söz konusu GüneşEnerjisi Santrallerinin şirketimizin öz tüketimine (kendi elektrik ihtiyacını karşılama amacıyla) yönelik devreye alınması ya da uygun ticari ve kanuni şartların oluşması durumunda 3. kişilere satışı planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223251BIST