***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2023 09:42
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5/1.h maddesi kapsamında, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'ye yapmış olduğumuz arazi uygulamalı GES başvurumuz değerlendirilmiş olup Antalya İlindeki arazilerde
3.480 kWe ve
4.250 kWe olmak üzere toplamda 7.730 kWe kurulu gücünde iki ayrı GES projesi,
kurum tarafından uygun bulunmuş ve GES yapımı için bağlantı şartlarının sağlanması koşulu doğrultusunda bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alınmıştır. Söz konusu Güneş
Enerjisi Santrallerinin şirketimizin öz tüketimine (kendi elektrik ihtiyacını karşılama amacıyla) yönelik devreye alınması ya da uygun ticari ve kanuni şartların oluşması durumunda 3. kişilere satışı planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223251
BIST