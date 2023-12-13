***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 18:55
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29 Kasım 2023 tarihinde yapmış olduğu, CWSE Group GmbH ve CWSE Management GmbH unvanlı yeni şirketlerin kuruluşuna başlandığına dair açıklaması ile ilgili olarak iki ayrı şirketin resmi işlemleri sürece uygun şekilde yerine getirilerek kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225624
BIST
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18:057.529
En Düşük
|Değişim
|: -2,83%
|| -219,54
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.529
En Yüksek
7.721
18:0529,0369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0396
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0714
En Düşük
28,9161
18:0531,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2689
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,6029
En Düşük
31,2686
18:051.866,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 20,96
|Açılış
|: 1.866,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.869,14
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZSUB
|29,48
|107.732.148
|% 10,00
|
|EDIP
|20,60
|191.182.895
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|122.410.579
|% 9,89
|
|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
|
|LIDER
|45,36
|141.843.293
|% -10,00
|
|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|SAMAT
|61,20
|299.669.499
|% -10,00
|
|THYAO
|241,30
|6.092.133.226
|% -3,09
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|EKGYO
|6,96
|1.790.324.340
|% -5,95
|
|ISCTR
|22,32
|5.018.775.882
|% -0,45
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|MOBTL
|4,88
|706.904.636
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9625
|29,0027
|% 0,02
|
|Euro
|31,4889
|31,5979
|% 0,84
|
|Sterlin
|36,4111
|36,5937
|% 0,21
|
|Frank
|33,1452
|33,3449
|% 0,46
|
|Riyal
|7,7225
|7,7612
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,26
|23,30
|% 0,66
|
|Platin
|930,35
|931,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,30
|979,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,37
|74,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,75
|2.006,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BAGFS
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 675 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 24 kaybederek (% -1.62 ) 8, 216
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17:58
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17:58EGEPO
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 742 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 055 adet işlem