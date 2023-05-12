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***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.05.2023 18:31
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 26250000 TRY 21,3 Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda 1'e 5 oy imtiyazı vardır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 97500000 TRY 78,7 İmtiyaz Bulunmamaktadır. İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TARZAN TARIK SARVAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 03.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 70.67 A B Bağımsız Üye Değil
VOLKAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 03.05.2018 İcrada Görevli Evet 5.09 A B Bağımsız Üye Değil
MÜCAHİT MELİK YETİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.01.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
İSMAİL YÜKSEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 07.01.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite- Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi- Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi - Komite Başkanı
BEDRETTİN KARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.01.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite- Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi- Komite Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi - Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151114


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