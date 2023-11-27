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***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

27.11.2023 18:47
***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***CWENE*** CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türkiye Genelindeki 19 Satış Noktası
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
27/11/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
2024 yılı dönemine ilişkin çerçeve sözleşme niteliğindedir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
2023 yılının ilk 9 aylık hasılatına oranla %18 olumlu etki
Açıklamalar

Şirketimiz ile Türkiye genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2024 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 19 satış noktamız ile toplamda 1.172.600.000,00 TL (BirmilyaryüzyetmişikimilyonaltıyüzbinTürklirası) tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün satışlarına ilişkin ödeme ve teslim gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için ayrıca kararlaştırılacak olup Sözleşme şirketimizin ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır. Ürünlerin kısımlar halinde 2024 yılı sonuna kadar teslimi planlanmaktadır. 
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220312


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