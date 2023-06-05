***CWENE* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2023 09:01
***CWENE******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [CWENE]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde 108,60 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları, 5 Mayıs 2023 tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 3 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.
Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde (2 işlem gününde) fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155934
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
0
En Yüksek
0
18:0521,1688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2121
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,7293
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2721
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.320,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.320,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% 0,00
|
|YUNSA
|99,25
|108.510.497
|% 0,00
|
|YYLGD
|24,16
|102.205.467
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 0,00
|
|YESIL
|4,51
|312.086.357
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% 0,00
|
|YUNSA
|99,25
|108.510.497
|% 0,00
|
|YYLGD
|24,16
|102.205.467
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 0,00
|
|YESIL
|4,51
|312.086.357
|% 0,00
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 0,00
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,1232
|21,1679
|% 1,01
|
|Euro
|22,6374
|22,7042
|% 1,10
|
|Sterlin
|26,1555
|26,2867
|% 0,58
|
|Frank
|23,1333
|23,2727
|% 0,72
|
|Riyal
|5,6220
|5,6502
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-6,08
|
|Altın Gr.
|1.321
|1.321
|7,76
|
|Cumhuriyet
|8.961
|9.096
|-69,00
|
|Tam
|8.911
|9.143
|-136,67
|
|Yarım
|4.383
|4.483
|-83,00
|
|Çeyrek
|2.198
|2.255
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,93
|15,95
|0,01
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|0,98
|