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***CWENE* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.06.2023 09:01
***CWENE* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CWENE******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde 108,60 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları, 5 Mayıs 2023 tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 3 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir. 
Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde (2 işlem gününde) fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155934


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YYAPI 2,68 192.686.300 % 0,00  
YUNSA 99,25 108.510.497 % 0,00  
YYLGD 24,16 102.205.467 % 0,00  
ZEDUR 43,30 9.299.370 % 0,00  
YESIL 4,51 312.086.357 % 0,00  
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Dolar 21,1232 21,1679 % 1,01  
Euro 22,6374 22,7042 % 1,10  
Sterlin 26,1555 26,2867 % 0,58  
Frank 23,1333 23,2727 % 0,72  
Riyal 5,6220 5,6502 % 0,92  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 -6,08  
Altın Gr. 1.321 1.321 7,76  
Cumhuriyet 8.961 9.096 -69,00  
Tam 8.911 9.143 -136,67  
Yarım 4.383 4.483 -83,00  
Çeyrek 2.198 2.255 -35,00  
Gümüş.Ons 23,41 23,43 -0,21  
Gümüş Gr. 15,93 15,95 0,01  
B. Petrol 77,11 77,11 0,98  
Seans Raporu 18:05
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