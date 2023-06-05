***CWENE* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2023 12:05
***CWENE******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [CWENE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerinde 108,60 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları, 5 Mayıs 2023 tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 3 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.
Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde (2 işlem gününde) fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155994
BIST
14:155.303
En Düşük
|Değişim
|: 3,68%
|| 188,35
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.305
14:1521,2141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2574
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
14:1522,8020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,3448
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
14:151.324,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 11,44
|Açılış
|: 1.324,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler14:15
|SASA
|63,80
|2.964.129.366
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|67.126.864
|% 10,00
|
|GEREL
|22,90
|93.076.783
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.567.992
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|26.080.286
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|366.600.051
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.045.561
|% -6,15
|
|PEKGY
|7,14
|51.438.265
|% -5,80
|
|GMTAS
|12,39
|45.924.061
|% -4,18
|
|THYAO
|158,10
|6.552.482.026
|% 5,33
|
|AKBNK
|17,99
|3.162.591.930
|% 2,51
|
|SASA
|63,80
|2.964.129.366
|% 10,00
|
|KCHOL
|90,55
|2.897.568.913
|% 6,15
|
|YKBNK
|11,81
|2.409.046.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|11,81
|2.409.046.268
|% 2,25
|
|AKBNK
|17,99
|3.162.591.930
|% 2,51
|
|EKGYO
|7,38
|1.090.414.143
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,46
|1.696.742.626
|% 1,63
|
|SKBNK
|2,49
|192.108.682
|% 0,40
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2097
|21,2141
|% 1,23
|
|Euro
|22,7585
|22,8020
|% 1,54
|
|Sterlin
|26,2057
|26,3371
|% 0,77
|
|Frank
|23,1991
|23,3389
|% 1,00
|
|Riyal
|5,6420
|5,6703
|% 1,28
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-6,00
|
|Altın Gr.
|1.325
|1.325
|12,20
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.095
|-1,00
|
|Tam
|8.906
|9.137
|-5,66
|
|Yarım
|4.384
|4.468
|-98,00
|
|Çeyrek
|2.199
|2.241
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,00
|16,02
|0,08
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|1,34
|
Seans Raporu
14:15
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14:29TMSN
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14:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 171, 84 artarak (% 3.74 ) 4, 767
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14:28
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14:28
EKIZ, EPLAS, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:28
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