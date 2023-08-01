***CWENE* *RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CWENE******RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CWENE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/07/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20/03/2023 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız üzere, şirketimizin halka arz sürecinde izahnamede açıkladığı yatırımlar kapsamında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan İplik Fabrikasının çatısına 3900 kWe kapasiteli "Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi" kurulumu 1. etap çalışmaları tamamlanmış idi. Kumaş, Boya ve Apre fabrikasının çatısında yer alan 2. Etap 2800 kWe kapasiteli "Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi" kurulum çalışmaları da tamamlanmış olup üretilen elektrik üretim hatlarımızda kullanılmaya başlanmıştır. Böylece şirketimiz ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlamıştır. 3. Etap imalat çalışmaları CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş."CWENE" tarafından yürütülmeye devam etmektedir. (Şirketimiz 31.07.2023 tarih ve 14:04:22 saatinde yapmış olduğumuz açıklamada yer alan ilgili Şirketler bölümüne ilgili şirket eklememiş olup bu açıklama ile düzeltilmiştir.) Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179125BIST