Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CWENE* *RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.08.2023 14:43
***CWENE* *RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CWENE******RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [CWENE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/07/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

20/03/2023 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız üzere, şirketimizin halka arz sürecinde izahnamede açıkladığı yatırımlar kapsamında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan İplik Fabrikasının çatısına 3900 kWe kapasiteli "Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi" kurulumu 1. etap çalışmaları tamamlanmış idi.  Kumaş, Boya ve Apre fabrikasının çatısında yer alan 2. Etap 2800 kWe kapasiteli "Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi" kurulum çalışmaları da tamamlanmış olup üretilen elektrik üretim hatlarımızda kullanılmaya başlanmıştır. Böylece şirketimiz ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlamıştır. 3. Etap imalat çalışmaları CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş."CWENE" tarafından yürütülmeye devam etmektedir. (Şirketimiz 31.07.2023 tarih ve 14:04:22 saatinde yapmış olduğumuz açıklamada yer alan ilgili Şirketler bölümüne ilgili şirket eklememiş olup bu açıklama ile düzeltilmiştir.) Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179125


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:377.222
Değişim :  0,07% |  4,85
Açılış :  7.210  
Önceki Kapanış :  7.217  
En Düşük
7.113 En Yüksek
7.297
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 3,26 258.318.214 % 226,00  
ZEDUR 87,45 120.388.833 % 10,00  
TUCLK 50,05 66.660.491 % 10,00  
SAYAS 54,45 158.374.745 % 10,00  
ATAKP 57,80 372.098.791 % 9,99  
daha fazla
15:37 Alış Satış %  
Dolar 26,9507 26,9731 % 0,25  
Euro 29,5419 29,5521 % 0,02  
Sterlin 34,3126 34,4847 % -0,29  
Frank 30,6282 30,8127 % -0,32  
Riyal 7,1670 7,2029 % 0,29  
daha fazla
15:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 -18,96  
Altın Gr. 1.691 1.691 -8,76  
Cumhuriyet 11.297 11.468 -51,00  
Tam 11.052 11.131 -39,00  
Yarım 5.530 5.591 -20,00  
Çeyrek 2.765 2.796 -9,00  
Gümüş.Ons 24,20 24,23 -0,55  
Gümüş Gr. 21,10 21,12 -0,30  
B. Petrol 84,98 84,98 -0,45  
Seans Raporu 15:37
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru