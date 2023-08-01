***CWENE* *RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2023 14:43
***CWENE******RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [CWENE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/07/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20/03/2023 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız üzere, şirketimizin halka arz sürecinde izahnamede açıkladığı yatırımlar kapsamında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan İplik Fabrikasının çatısına 3900 kWe kapasiteli "Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi" kurulumu 1. etap çalışmaları tamamlanmış idi. Kumaş, Boya ve Apre fabrikasının çatısında yer alan 2. Etap 2800 kWe kapasiteli "Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi" kurulum çalışmaları da tamamlanmış olup üretilen elektrik üretim hatlarımızda kullanılmaya başlanmıştır. Böylece şirketimiz ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlamıştır. 3. Etap imalat çalışmaları CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş."CWENE" tarafından yürütülmeye devam etmektedir. (Şirketimiz 31.07.2023 tarih ve 14:04:22 saatinde yapmış olduğumuz açıklamada yer alan ilgili Şirketler bölümüne ilgili şirket eklememiş olup bu açıklama ile düzeltilmiştir.) Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179125
BIST
'
15:377.222
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 4,85
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
15:3726,9731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0677
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
15:3729,5521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0056
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
15:371.690,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -8,91
|Açılış
|: 1.690,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.690,16
BIST En Aktif Hisseler15:37
|FORMT
|3,26
|258.318.214
|% 226,00
|
|ZEDUR
|87,45
|120.388.833
|% 10,00
|
|TUCLK
|50,05
|66.660.491
|% 10,00
|
|SAYAS
|54,45
|158.374.745
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|372.098.791
|% 9,99
|
|AVHOL
|126,00
|25.526.046
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|10.690.541
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|2.564.945
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|290.530.766
|% -9,93
|
|INFO
|12,55
|224.075.587
|% -8,86
|
|ASTOR
|115,30
|10.444.206.932
|% 3,50
|
|SASA
|65,10
|9.802.520.061
|% 6,81
|
|EREGL
|41,50
|6.785.928.248
|% -0,48
|
|ASELS
|75,95
|5.436.615.529
|% 1,81
|
|THYAO
|233,00
|5.009.461.314
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,66
|2.578.567.987
|% -0,35
|
|ZOREN
|4,29
|1.162.852.070
|% -0,23
|
|ISCTR
|15,56
|4.013.721.185
|% 2,98
|
|YKBNK
|14,11
|3.210.543.381
|% -0,84
|
|IHYAY
|1,24
|209.420.717
|% 5,98
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9507
|26,9731
|% 0,25
|
|Euro
|29,5419
|29,5521
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,3126
|34,4847
|% -0,29
|
|Frank
|30,6282
|30,8127
|% -0,32
|
|Riyal
|7,1670
|7,2029
|% 0,29
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-18,96
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|-8,76
|
|Cumhuriyet
|11.297
|11.468
|-51,00
|
|Tam
|11.052
|11.131
|-39,00
|
|Yarım
|5.530
|5.591
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.796
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,12
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|-0,45
|