***DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.10.2020 18:10
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Dagi Yatırım Holding A.Ş (DAGHL.E) payında 19/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.
DAGHL.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/01/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882217
BIST
17:571.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 11,53
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
17:577,9013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
17:579,2635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0325
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
17:57483,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,15
|Açılış
|: 483,16
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,58
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ITTFH
|9,13
|368.209.438
|% 10,00
|
|ALCTL
|32,78
|145.964.220
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.577.541
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.622
|% 10,00
|
|KLGYO
|13,57
|343.376.735
|% 9,97
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.110.458
|% -9,95
|
|GARAN
|7,19
|1.173.391.325
|% 2,57
|
|SISE
|6,79
|1.145.113.482
|% 1,04
|
|PETKM
|4,70
|1.129.955.368
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,84
|641.618.675
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|605.777.266
|% 9,43
|
|ALBRK
|1,64
|581.817.967
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,84
|641.618.675
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|605.777.266
|% 9,43
|
|TSKB
|1,29
|431.928.101
|% 9,32
|
|PETKM
|4,70
|1.129.955.368
|% 0,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8974
|7,9013
|% -0,39
|
|Euro
|9,2584
|9,2635
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,1808
|10,2319
|% -0,36
|
|Frank
|8,6089
|8,6608
|% -0,47
|
|Riyal
|2,1003
|2,1108
|% -0,50
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-7,94
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,79
|42,79
|-0,37
|
Seans Raporu
17:57
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