***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 12:17
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820306
BIST
13:44118.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -1.043,55
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
13:446,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
13:446,5764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
13:44315,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 315,38
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|137.338.555
|% 19,87
|
|HATEK
|10,06
|18.720.837
|% 17,52
|
|UZERB
|2,20
|105.954
|% 10,00
|
|NATEN
|20,80
|82.900.697
|% 7,88
|
|YKSLN
|10,18
|36.503.558
|% 6,82
|
|VERTU
|5,46
|30.376.226
|% -17,27
|
|TSPOR
|6,53
|600.828.535
|% -16,07
|
|GSRAY
|3,36
|702.116.629
|% -13,85
|
|FENER
|17,25
|638.783.907
|% -11,27
|
|VKING
|2,95
|2.160.561
|% -10,33
|
|BJKAS
|3,23
|915.184.828
|% -8,24
|
|ASELS
|29,04
|820.920.339
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,36
|702.116.629
|% -13,85
|
|FENER
|17,25
|638.783.907
|% -11,27
|
|TSPOR
|6,53
|600.828.535
|% -16,07
|
|BJKAS
|3,23
|915.184.828
|% -8,24
|
|CEMAS
|1,29
|254.626.854
|% -2,27
|
|GSRAY
|3,36
|702.116.629
|% -13,85
|
|ODAS
|2,13
|218.122.930
|% -4,48
|
|IHLGM
|1,25
|126.973.904
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8191
|7,8584
|% -0,26
|
|Frank
|6,1710
|6,2082
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6189
|1,6270
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-2,98
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.079
|2.131
|11,48
|
|Yarım
|1.005
|1.031
|5,55
|
|Çeyrek
|504
|515
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,19
|59,19
|0,07
|