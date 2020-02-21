***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:01
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820690
BIST
10:12114.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -1.090,03
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.179
En Düşük
114.453
10:126,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
10:126,5969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5986
En Düşük
6,5655
10:12320,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,79
|Açılış
|: 320,51
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
320,74
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,33
|2.423.065
|% 11,25
|
|MRDIN
|5,63
|18.651.289
|% 9,11
|
|SRVGY
|13,06
|132.452
|% 8,83
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|TSPOR
|5,05
|19.902.867
|% -18,94
|
|IZMDC
|9,39
|52.962
|% -14,09
|
|GSRAY
|2,70
|8.316.077
|% -13,46
|
|DITAS
|10,16
|18.144
|% -12,86
|
|ESCOM
|2,38
|747.599
|% -12,50
|
|THYAO
|14,20
|120.722.486
|% -1,18
|
|ASELS
|28,24
|76.015.703
|% -0,42
|
|KRDMD
|2,67
|59.592.454
|% -1,48
|
|PETKM
|3,88
|33.971.284
|% -1,52
|
|ODAS
|2,02
|31.410.586
|% -1,46
|
|KRDMD
|2,67
|59.592.454
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,20
|19.931.938
|% -2,44
|
|EKGYO
|1,51
|24.150.107
|% -1,31
|
|ODAS
|2,02
|31.410.586
|% -1,46
|
|IHLGM
|1,15
|16.085.461
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8423
|7,8816
|% 0,08
|
|Frank
|6,1828
|6,2201
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6222
|1,6304
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|12,66
|
|Altın Gr.
|320
|321
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|-0,62
|