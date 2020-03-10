***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 10:28
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825951
BIST
10:40105.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 1.872,67
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
10:406,1363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0105
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1264
10:406,9830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0468
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
10:40327,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -4,57
|Açılış
|: 327,10
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,48
|15.184.831
|% 10,07
|
|DOKTA
|24,20
|2.141.007
|% 9,01
|
|CELHA
|7,94
|648.291
|% 8,62
|
|RAYSG
|3,44
|366.188
|% 8,18
|
|DESPC
|5,30
|6.980.236
|% 8,16
|
|OYAYO
|5,62
|317.873
|% -14,98
|
|CRDFA
|2,15
|108
|% -7,33
|
|BURCE
|6,30
|420.617
|% -6,39
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|AYCES
|8,03
|182.144
|% -5,42
|
|THYAO
|10,76
|188.345.790
|% 3,66
|
|ASELS
|28,28
|176.787.368
|% 1,87
|
|GARAN
|9,40
|103.942.356
|% 2,40
|
|EREGL
|8,88
|65.205.208
|% 4,10
|
|ODAS
|1,91
|63.676.634
|% 2,14
|
|ODAS
|1,91
|63.676.634
|% 2,14
|
|EKGYO
|1,40
|45.772.854
|% 3,70
|
|KARSN
|1,70
|51.984.386
|% 2,41
|
|IHLGM
|1,28
|38.417.036
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,33
|59.879.958
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9715
|8,0114
|% -0,80
|
|Frank
|6,5411
|6,5805
|% -1,06
|
|Riyal
|1,6284
|1,6365
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-19,29
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|36,06
|36,06
|1,70
|