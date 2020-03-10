***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 16:22
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826238
BIST
16:26104.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 612,46
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:266,1374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,1370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:266,9820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0478
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:26327,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -4,23
|Açılış
|: 327,65
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,50
|18.246.902
|% 14,86
|
|VKING
|2,96
|6.342.947
|% 14,73
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|HATEK
|8,60
|21.504.206
|% 9,55
|
|OYAYO
|5,62
|871.330
|% -14,98
|
|MAALT
|65,30
|5.955.656
|% -11,16
|
|BURCE
|6,06
|2.034.068
|% -9,96
|
|AYCES
|7,70
|1.451.477
|% -9,31
|
|TDGYO
|1,77
|4.651.377
|% -9,23
|
|THYAO
|10,48
|871.369.249
|% 0,96
|
|ASELS
|27,40
|799.103.185
|% -1,30
|
|GARAN
|9,50
|531.798.288
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,36
|361.111.436
|% 3,06
|
|ODAS
|1,84
|216.193.055
|% -1,60
|
|YKBNK
|2,36
|361.111.436
|% 3,06
|
|IHLGM
|1,24
|185.644.534
|% -1,59
|
|ODAS
|1,84
|216.193.055
|% -1,60
|
|KARSN
|1,63
|146.637.431
|% -1,81
|
|EKGYO
|1,35
|115.673.061
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9729
|8,0129
|% -0,78
|
|Frank
|6,5614
|6,6009
|% -0,75
|
|Riyal
|1,6302
|1,6383
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-19,40
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|2.174
|2.207
|-7,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|-6,01
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-2,91
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,26
|37,26
|2,90
|
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