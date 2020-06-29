***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2020 10:01
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853234
BIST
11:26114.831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 162,82
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.099
En Düşük
114.432
11:266,8545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8453
11:267,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
11:26390,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,68
|Açılış
|: 390,00
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,75
|146.896.441
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.096.494
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.297.847
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|3.847.127
|% 9,90
|
|ANELE
|4,89
|13.985.091
|% 9,89
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|ORGE
|6,53
|51.826.759
|% -6,31
|
|AKSUE
|10,74
|8.351.145
|% -6,04
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|DAGI
|6,33
|7.902.995
|% -5,24
|
|ODAS
|2,46
|583.108.589
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|304.006.447
|% 1,59
|
|TSPOR
|7,78
|230.583.818
|% -4,66
|
|ISFIN
|4,16
|189.963.293
|% -0,24
|
|KARSN
|2,82
|181.312.135
|% 2,55
|
|ODAS
|2,46
|583.108.589
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|304.006.447
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,49
|149.570.544
|% 4,93
|
|KARSN
|2,82
|181.312.135
|% 2,55
|
|BJKAS
|2,75
|146.896.441
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4390
|8,4813
|% 0,07
|
|Frank
|7,2118
|7,2553
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,69
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.546
|6,00
|
|Tam
|2.600
|2.613
|6,20
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|3,00
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-0,66
|
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