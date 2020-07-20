***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2020 15:40
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860501
BIST
16:59119.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 739,67
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:596,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
16:597,8360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:59400,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,97
|Açılış
|: 400,08
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.622.658
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.881.560
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.386.490
|% -9,87
|
|DITAS
|30,08
|4.395.304
|% -7,96
|
|ASUZU
|16,44
|149.561.099
|% -7,38
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,32
|1.066.545.822
|% 1,31
|
|SISE
|6,44
|982.101.858
|% 3,87
|
|GUSGR
|5,46
|878.056.164
|% 9,86
|
|ASELS
|33,00
|704.994.788
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,80
|682.862.676
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,32
|1.066.545.822
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,80
|682.862.676
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,46
|878.056.164
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.534.738
|% 9,61
|
|SISE
|6,44
|982.101.858
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6329
|8,6762
|% 0,49
|
|Frank
|7,2710
|7,3148
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|6,20
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,97
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.677
|2.690
|22,80
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,20
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,79
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,34
|4,34
|0,08
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,55
|