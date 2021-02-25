***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 11:36
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912620
BIST
12:541.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,56
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
12:547,2137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0442
|Açılış
|: 7,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2137
En Düşük
7,1530
12:548,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1001
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8263
En Düşük
8,7148
12:54414,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,88
|Açılış
|: 414,73
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler12:52
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|MARTI
|2,28
|54.041.140
|% -7,32
|
|KRONT
|59,35
|18.867.385
|% -6,39
|
|PETKM
|5,36
|1.163.455.774
|% 3,88
|
|THYAO
|13,12
|665.679.826
|% 2,26
|
|KARSN
|4,70
|662.255.808
|% 0,00
|
|SASA
|43,26
|597.662.568
|% 8,31
|
|EKGYO
|2,35
|523.049.853
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,35
|523.049.853
|% 3,52
|
|PETKM
|5,36
|1.163.455.774
|% 3,88
|
|IHLAS
|0,91
|139.192.567
|% 1,11
|
|KARSN
|4,70
|662.255.808
|% 0,00
|
|TSKB
|1,76
|198.489.271
|% 1,15
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2067
|7,2114
|% 0,58
|
|Euro
|8,8188
|8,8258
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,1594
|10,2104
|% 0,53
|
|Frank
|7,9106
|7,9582
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9125
|1,9221
|% 0,34
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-10,04
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.747
|2.816
|-12,23
|
|Yarım
|1.328
|1.362
|-5,92
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,96
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|28,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|0,26
|