***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 17:34
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915157
BIST
17:291.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,61
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.540
En Düşük
1.523
17:297,4238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0217
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
17:298,9536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0329
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
17:29409,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,20
|Açılış
|: 409,35
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler17:29
|CRFSA
|66,00
|19.659.692
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.454.951
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.093.362
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.148.031
|% 10,00
|
|GEDZA
|42,04
|58.662.290
|% 9,99
|
|LINK
|52,20
|29.489.044
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|KONTR
|89,70
|445.828.848
|% -9,26
|
|THYAO
|14,74
|2.511.086.585
|% -1,21
|
|PETKM
|5,90
|1.358.770.284
|% 2,97
|
|KRDMD
|7,38
|1.187.146.418
|% 4,53
|
|SISE
|7,67
|1.140.055.752
|% 0,66
|
|GARAN
|9,31
|1.045.466.383
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,44
|829.401.008
|% 0,41
|
|PETKM
|5,90
|1.358.770.284
|% 2,97
|
|DOHOL
|3,34
|577.844.206
|% 0,60
|
|THYAO
|14,74
|2.511.086.585
|% -1,21
|
|KRDMD
|7,38
|1.187.146.418
|% 4,53
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4198
|7,4238
|% -0,29
|
|Euro
|8,9423
|8,9536
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,3380
|10,3898
|% -0,21
|
|Frank
|8,0023
|8,0505
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9731
|1,9830
|% -0,31
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|0,13
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|1,21
|
Seans Raporu
17:29
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