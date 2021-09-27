***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2021 10:07
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965282
BIST
10:271.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
10:278,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8502
10:2710,3922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0413
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3710
10:27501,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,26
|Açılış
|: 501,31
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler10:27
|INVEO
|104,20
|4.319.298
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|17.002.332
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|2.558.902
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,35
|7.981.112
|% 9,87
|
|OYLUM
|12,67
|7.099.258
|% 8,94
|
|PENTA
|169,50
|3.868.244
|% -5,57
|
|BJKAS
|5,84
|27.726.335
|% -5,04
|
|BASGZ
|26,44
|19.534.068
|% -4,48
|
|AGYO
|2,85
|6.023.779
|% -3,72
|
|TGSAS
|13,55
|665.045
|% -3,21
|
|GARAN
|8,85
|225.429.651
|% 0,34
|
|THYAO
|13,74
|138.171.118
|% 0,88
|
|PETKM
|6,38
|114.763.769
|% 1,92
|
|EREGL
|17,01
|81.969.956
|% 0,89
|
|TUPRS
|112,10
|80.956.076
|% 1,17
|
|GARAN
|8,85
|225.429.651
|% 0,34
|
|YKBNK
|2,33
|46.576.592
|% 0,43
|
|PETKM
|6,38
|114.763.769
|% 1,92
|
|KIMMR
|3,91
|48.047.161
|% -2,74
|
|SKBNK
|0,97
|11.787.387
|% -1,02
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8682
|8,8715
|% 0,06
|
|Euro
|10,3856
|10,3922
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,0904
|12,1510
|% 0,03
|
|Frank
|9,5218
|9,5792
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3559
|2,3677
|% -0,03
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|9,28
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,11
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,02
|78,02
|0,79
|