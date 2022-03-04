***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2022 10:45
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007184
BIST
12:002.009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -14,32
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
2.001
12:0014,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1204
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
12:0015,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0889
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
12:00886,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,83
|Açılış
|: 886,08
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler12:00
|AVOD
|1,42
|5.485.367
|% 42,00
|
|YUNSA
|14,49
|24.208.488
|% 9,19
|
|EGSER
|17,95
|26.714.791
|% 8,46
|
|ATEKS
|37,34
|8.351.434
|% 6,87
|
|ATATP
|70,20
|33.055.459
|% 6,85
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,02
|29.587.630
|% -7,08
|
|EDIP
|3,55
|15.371.428
|% -6,08
|
|DAGHL
|12,98
|1.047.093
|% -5,74
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KRDMD
|13,83
|1.872.269.117
|% 1,62
|
|EREGL
|34,80
|1.296.876.041
|% -1,53
|
|ASELS
|24,50
|832.433.858
|% 2,85
|
|KOZAL
|131,40
|820.232.930
|% 1,94
|
|THYAO
|25,50
|755.213.872
|% -1,70
|
|DOHOL
|2,83
|381.475.902
|% 6,79
|
|KRDMD
|13,83
|1.872.269.117
|% 1,62
|
|PETKM
|8,07
|597.142.720
|% 2,15
|
|YKBNK
|3,64
|256.217.867
|% -0,55
|
|ODAS
|1,34
|79.596.975
|% 0,75
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2277
|14,2346
|% 0,85
|
|Euro
|15,6991
|15,7329
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,8601
|18,9547
|% 0,48
|
|Frank
|15,4075
|15,5003
|% 0,69
|
|Riyal
|3,7758
|3,7947
|% 0,68
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|4,29
|
|Altın Gr.
|886
|887
|7,33
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.842
|5.989
|51,07
|
|Yarım
|2.823
|2.897
|24,70
|
|Çeyrek
|1.416
|1.449
|12,35
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,68
|