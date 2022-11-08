***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 10:00
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077805
BIST
11:164.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 61,05
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.395
En Düşük
4.297
11:1618,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1293
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6123
En Düşük
18,4157
11:1618,6041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0691
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:16999,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,08
|Açılış
|: 999,23
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:16
|DESA
|42,98
|29.319.186
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|110.941.272
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|42.708.458
|% 9,76
|
|TEZOL
|21,92
|156.586.077
|% 9,38
|
|DITAS
|23,38
|7.597.817
|% -36,61
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|ERCB
|91,20
|31.605.773
|% -7,41
|
|EREGL
|37,98
|5.143.593.881
|% 3,71
|
|THYAO
|110,80
|3.995.407.753
|% 3,36
|
|KRDMD
|13,60
|2.076.013.700
|% -1,81
|
|PETKM
|14,66
|1.348.280.324
|% 0,07
|
|ASELS
|36,24
|1.279.676.555
|% 1,63
|
|EKGYO
|4,67
|1.156.011.231
|% -2,51
|
|SKBNK
|2,16
|323.585.957
|% 3,85
|
|KRDMD
|13,60
|2.076.013.700
|% -1,81
|
|EREGL
|37,98
|5.143.593.881
|% 3,71
|
|YKBNK
|9,68
|911.520.776
|% 2,87
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6041
|18,6063
|% 0,70
|
|Euro
|18,5897
|18,6041
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,2860
|21,3928
|% 0,33
|
|Frank
|18,7016
|18,8143
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% 0,66
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,49
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,94
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.681
|6.738
|-10,00
|
|Yarım
|3.256
|3.294
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.646
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,36
|0,00
|
|B. Petrol
|97,74
|97,74
|-0,18
|
Seans Raporu
11:16
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