***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2023 12:55
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151640
BIST
14:194.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 18,67
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.528
En Düşük
4.406
14:1919,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0506
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
14:1921,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1108
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
14:191.271,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.271,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler14:19
|SDTTR
|96,25
|166.267.331
|% 10,00
|
|ETILR
|13,23
|11.492.312
|% 9,98
|
|AVHOL
|30,88
|7.509.337
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.720.295
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|722.033.621
|% 9,96
|
|DAGHL
|14,20
|105.317.659
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|271.025.279
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,40
|1.173.390.518
|% -9,38
|
|AKBNK
|15,79
|2.799.376.387
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,57
|4.921.014.572
|% -8,60
|
|YKBNK
|9,57
|4.921.014.572
|% -8,60
|
|KCHOL
|80,35
|4.059.796.984
|% -7,86
|
|BIMAS
|154,00
|3.340.635.238
|% -3,51
|
|THYAO
|131,10
|2.963.000.567
|% 5,39
|
|AKBNK
|15,79
|2.799.376.387
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,57
|4.921.014.572
|% -8,60
|
|AKBNK
|15,79
|2.799.376.387
|% -9,10
|
|EKGYO
|6,13
|866.320.672
|% 3,37
|
|ISCTR
|11,40
|1.173.390.518
|% -9,38
|
|GARAN
|27,80
|2.314.438.099
|% -6,71
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7008
|19,7049
|% 0,26
|
|Euro
|21,4675
|21,4742
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,6314
|24,7549
|% 0,31
|
|Frank
|21,9783
|22,1107
|% 0,52
|
|Riyal
|5,2381
|5,2644
|% 0,22
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|-9,07
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.153
|-206,00
|
|Tam
|8.961
|9.208
|-197,24
|
|Yarım
|4.424
|4.537
|-134,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.262
|-74,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,07
|-0,17
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-0,20
|
Seans Raporu
14:19
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14:34XU100
Endeks 4, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 42, 412.00 milyon TL de
-
14:34AVHOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 178 adet işlem
-
14:33VESTL
Yüzde 5.33 oranında artışla 40.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 986, 853 adet işlem
-
14:32KOZAA
Yüzde 4.16 oranında artışla 36.58 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 192, 109 adet işlem
-
14:31MEGAP
Yüzde 4.31 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 241 adet işlem