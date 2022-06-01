***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.06.2022 10:22
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2022
Tescil Tarihi
31.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.06.2022 - 10589
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." 16.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmış olup 31.05.2022 tarihinde tescil edilerek 01.06.2022 tarih 10589 sayılı TTSG'de ilan olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033792
BIST
11:372.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 27,71
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
11:3716,4415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0461
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
11:3717,6372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0155
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
11:37969,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,35
|Açılış
|: 969,29
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler11:35
|MZHLD
|80,55
|8.006.480
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.886.501
|% 9,97
|
|AKSEN
|22,84
|163.652.640
|% 8,14
|
|MRGYO
|1,66
|17.563.753
|% 7,79
|
|ULUUN
|15,20
|126.821.533
|% 6,82
|
|AVGYO
|2,84
|21.930.332
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,28
|11.761.806
|% -6,55
|
|AVTUR
|2,16
|1.342.733
|% -6,49
|
|METRO
|1,12
|51.594.270
|% -5,88
|
|THYAO
|49,84
|1.762.864.472
|% -0,12
|
|SASA
|37,50
|744.760.867
|% 2,80
|
|KRDMD
|15,00
|724.527.680
|% 2,04
|
|HEKTS
|31,96
|645.255.927
|% 2,04
|
|SISE
|21,14
|624.335.026
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,89
|426.141.826
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,29
|119.222.019
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,70
|422.982.291
|% 1,95
|
|DOHOL
|3,99
|215.308.870
|% -0,50
|
|KRDMD
|15,00
|724.527.680
|% 2,04
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4271
|16,4413
|% 0,28
|
|Euro
|17,6238
|17,6442
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,6317
|20,7351
|% 0,08
|
|Frank
|17,0439
|17,1466
|% 0,10
|
|Riyal
|4,3691
|4,3910
|% 0,17
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-2,97
|
|Altın Gr.
|970
|971
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,59
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,79
|
Seans Raporu
11:35
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11:50ALARK
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11:49ULUUN
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11:47ULUUN
Yüzde 6.75 oranında artışla 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 531, 204 adet işlem
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11:46XU100
Endeks 2, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 14, 095.00 milyon TL de
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11:46PENTA
Yüzde 6.09 oranında artışla 479.00 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 028 adet işlem