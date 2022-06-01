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***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

01.06.2022 10:22
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2022
Tescil Tarihi
31.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.06.2022 - 10589
Açıklamalar

Şirketimizin 2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." 16.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmış olup 31.05.2022 tarihinde tescil edilerek 01.06.2022 tarih 10589 sayılı TTSG'de ilan olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033792


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OZRDN 12,91 1.886.501 % 9,97  
AKSEN 22,84 163.652.640 % 8,14  
MRGYO 1,66 17.563.753 % 7,79  
ULUUN 15,20 126.821.533 % 6,82  
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Dolar 16,4271 16,4413 % 0,28  
Euro 17,6238 17,6442 % 0,13  
Sterlin 20,6317 20,7351 % 0,08  
Frank 17,0439 17,1466 % 0,10  
Riyal 4,3691 4,3910 % 0,17  
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11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -2,97  
Altın Gr. 970 971 1,22  
Cumhuriyet 6.477 6.575 -20,00  
Tam 6.440 6.603 -24,94  
Yarım 3.113 3.194 -12,06  
Çeyrek 1.561 1.597 -6,03  
Gümüş.Ons 21,55 21,59 0,02  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 0,05  
B. Petrol 117 117 1,79  
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