***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadil tasarısı SPK' nun 17/03/2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3305 sayılı yazısı ile onaylanmış olup ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün'den onay alınmak üzere işlemlere başlanmıştır.SPK' nun onaylı tadil metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830333BIST