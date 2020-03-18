***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.03.2020 13:29
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadil tasarısı SPK' nun 17/03/2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3305 sayılı yazısı ile onaylanmış olup ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün'den onay alınmak üzere işlemlere başlanmıştır.
SPK' nun onaylı tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830333
BIST
13:4686.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -237,94
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
13:466,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0658
|Açılış
|: 6,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
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6,4692
En Düşük
6,3873
13:467,1139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0774
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
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7,1261
En Düşük
7,0187
13:46312,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,68
|Açılış
|: 313,40
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|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|8.178.122
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.025.594
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.252.800
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|ADNAC
|1,88
|2.048.388
|% 9,94
|
|UZERB
|1,62
|20.887
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.013
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|24.804
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.088.500
|% -9,97
|
|MAALT
|51,25
|909.887
|% -9,93
|
|THYAO
|8,10
|573.403.072
|% 1,50
|
|ASELS
|22,16
|430.296.333
|% 0,82
|
|GARAN
|8,29
|368.399.871
|% -1,19
|
|ISCTR
|5,12
|282.325.366
|% -1,35
|
|TSPOR
|2,50
|177.373.207
|% -7,41
|
|ODAS
|1,21
|98.936.065
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,02
|151.526.679
|% -1,46
|
|THYAO
|8,10
|573.403.072
|% 1,50
|
|TSPOR
|2,50
|177.373.207
|% -7,41
|
|IHLGM
|0,78
|44.744.109
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7368
|7,7756
|% 0,64
|
|Frank
|6,7164
|6,7568
|% 1,31
|
|Riyal
|1,7173
|1,7259
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.507
|-22,31
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|-7,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,75
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,33
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|12,38
|12,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,77
|27,77
|-0,96
|