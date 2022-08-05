***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
05.08.2022 18:53
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Hazır Giyim ve Konfeksiyon
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.492.245,27 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.08.2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Devir tarihinden itibaren 7 işgünü içinde devir bedelinin tamamı ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
8.492.245,27 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
6,2999 TL
Toplam Tutar
53.500.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
104,15
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
23,06
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mahmut Nedim Koç
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
19,99% oranında pay sahipliği ve Yönetim Kurulu Başkanı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
03/08/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Şirket Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
28.07.2022/202205K11225522
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
53.870.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporunda belirlenen fiyatın altında olacak şekilde belirlenmiştir.
Açıklamalar
Şirketimizin 03.08.2022 tarihli açıklamasına istinaden
Sn. Mahmut Nedim Koç'a ait Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının Şirketimiz tarafından satın alınmasına yönelik ödeme işlemi yapılan sözleşmede belirlenen vadeye uygun olarak 04.08.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052575
BIST