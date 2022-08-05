***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/08/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHazır Giyim ve KonfeksiyonEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi8.492.245,27 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.08.2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıDevir tarihinden itibaren 7 işgünü içinde devir bedelinin tamamı ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı8.492.245,27 TLBeher Payın Alış Fiyatı6,2999 TLToplam Tutar53.500.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)104,15İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)23,06Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMahmut Nedim KoçKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği19,99% oranında pay sahipliği ve Yönetim Kurulu BaşkanıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi03/08/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiŞirket Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası28.07.2022/202205K11225522Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar53.870.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporunda belirlenen fiyatın altında olacak şekilde belirlenmiştir.AçıklamalarŞirketimizin 03.08.2022 tarihli açıklamasına istinadenSn. Mahmut Nedim Koç'a ait Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının Şirketimiz tarafından satın alınmasına yönelik ödeme işlemi yapılan sözleşmede belirlenen vadeye uygun olarak 04.08.2022 tarihinde tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052575BIST