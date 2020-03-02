***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -5.512 2.358.813 3.234.401 991.366 -858.478 15.809.115 15.809.115Transferler-858.478 858.478Dönem Karı (Zararı)-1.496.482 -1.496.482 -1.496.482Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.854 1.854 1.854Dönem Sonu Bakiyeler25 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487 14.314.487Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487 14.314.487Transferler-2.383.134 886.652 1.496.482Dönem Karı (Zararı)1.593.258 1.593.258 1.593.258Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.473 -11.473 -11.473Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.383.134 263.603 2.646.737 2.646.737Dönem Sonu Bakiyeler25 10.800.000 1.655.953 0 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-848.011 82.274Dönem Karı (Zararı)1.593.258 -1.496.482Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.832.525 1.275.380Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 147 942Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.348 11.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 40.348 11.697Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler40.331 116.879Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31 -122 -2.168Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31 40.453 119.047Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-34.079 92.169Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 -34.079 92.169Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.406.461 1.356.327İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler19 -2.406.461 1.356.327Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 527.189 -302.034Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -600İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-605.525 303.465Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.036 -14.328İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-11 -24.780 -14.160İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -256 -168Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -21.811 5Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler153.353 -7.743İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-9 151.082 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.271 -7.743Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 1.291 2.320Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-720.839 375.086İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-11 -722.054 375.487İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.215 -401İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.517 -51.875Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7.517 -51.875Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-844.792 82.363Vergi İadeleri (Ödemeleri)32 -3.219 -89YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.503.220İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-1.766.823Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)263.603FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.342.803 -113.902İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.383.134 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25 2.383.134 0Ödenen Faiz28 -40.453 -116.067Alınan Faiz28 122 2.165YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.428 -31.628NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.428 -31.628DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.981 50.609DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.553 18.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 10.553 18.981Finansal Yatırımlar8 99.412 65.333Diğer Alacaklar46.799 21.763İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-11 38.940 14.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 7.859 7.603Peşin Ödenmiş Giderler14 21.827 16Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24-32 0 257Diğer Dönen Varlıklar24 114.570 122.087ARA TOPLAM293.161 228.437TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR293.161 228.437DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar19 20.240.505 16.067.221Maddi Duran Varlıklar16 0 147TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.240.505 16.067.368TOPLAM VARLIKLAR20.533.666 16.295.805KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar160.082 6.729İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-9 151.082 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 9.000 6.729Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 28.747 15.983Diğer Borçlar75.439 796.278İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-11 74.224 796.278İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.215Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 15.517 0Kısa Vadeli Karşılıklar12.468 8.567Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 12.468 8.567ARA TOPLAM292.253 827.557TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER292.253 827.557UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar51.730 15.283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 51.730 15.283Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 1.646.674 1.138.478TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.698.404 1.153.761TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.990.657 1.981.318ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.543.009 14.314.487Ödenmiş Sermaye25 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları25 1.655.953 1.655.953Geri Alınmış Paylar (-)25 0 -2.383.134Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 15.706 15.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.343.682 2.355.155Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)25 2.358.813 2.358.813Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.131 -3.658Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -15.131 -3.658Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 851.267 3.234.401Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 1.283.143 132.888Net Dönem Karı veya Zararı1.593.258 -1.496.482TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.543.009 14.314.487TOPLAM KAYNAKLAR20.533.666 16.295.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 85.163 2.434.683Satışların Maliyeti26 -82.140 -2.434.837TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.023 -154BRÜT KAR (ZARAR)3.023 -154Genel Yönetim Giderleri27 -405.946 -262.007Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 97.787 57.050Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -1.515 -823ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-306.651 -205.934Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 161.276 41.900Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -100.308 -161.276Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar19 2.406.461 -1.356.327FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.160.778 -1.681.637Finansman Gelirleri31 122 2.168Finansman Giderleri31 -40.453 -119.047SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.120.447 -1.798.516Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-527.189 302.034Dönem Vergi (Gideri) Geliri32 -15.757 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 -511.432 302.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.593.258 -1.496.482DÖNEM KARI (ZARARI)1.593.258 -1.496.482Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.593.258 -1.496.482Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.473 1.854Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.709 1.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.236 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 3.236 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.473 1.854TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.581.785 -1.494.628Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.581.785 -1.494.628http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823534BIST