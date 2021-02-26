***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.383.134 886.652 1.496.482 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)1.593.258 1.593.258 1.593.258Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.473 -11.473 -11.473Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.383.134 263.603 2.646.737 2.646.737Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25 10.800.000 1.655.953 0 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 10.800.000 1.655.953 0 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.593.258 -1.593.258 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)13.655.940 13.655.940 13.655.940Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.329 2.329 2.329Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)15.752 15.752 15.752Dönem Sonu Bakiyeler25 10.800.000 1.655.953 15.706 -12.802 2.358.813 851.267 2.892.153 13.655.940 32.217.030 32.217.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.254 -848.011Dönem Karı (Zararı)13.655.940 1.593.258Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.867.161 -1.832.525Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 0 147Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-38.211 40.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -38.211 40.348Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler67.020 40.331Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31 0 -122Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31 67.020 40.453Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-175.093 -34.079Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 -175.093 -34.079Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-17.670.475 -2.406.461İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler19 -17.670.475 -2.406.461Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 3.933.846 527.189Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15.752 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler250.335 -605.525Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.955 -25.036İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-11 38.940 -24.780İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -42.895 -256Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -24.395 -21.811Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-142.270 153.353İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-9 -151.082 151.082İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 8.812 2.271Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 -10.534 1.291Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler433.369 -720.839İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-11 434.584 -722.054İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -1.215 1.215İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.880 7.517Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24 -1.880 7.517Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.114 -844.792Vergi İadeleri (Ödemeleri)32 -14.860 -3.219YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1.503.220İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -1.766.823Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 263.603FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.922 2.342.803Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.383.134Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25 0 2.383.134Ödenen Faiz28 -2.922 -40.453Alınan Faiz28 0 122YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.332 -8.428NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.332 -8.428DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.553 18.981DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.885 10.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 31.885 10.553Finansal Yatırımlar8 274.505 99.412Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar50.754 46.799İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-11 0 38.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 50.754 7.859Peşin Ödenmiş Giderler14 46.222 21.827Diğer Dönen Varlıklar24 116.450 114.570ARA TOPLAM519.816 293.161TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR519.816 293.161DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar19 37.910.980 20.240.505Maddi Duran Varlıklar16 0 0Arazi ve Arsalar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Şerefiye0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.910.980 20.240.505TOPLAM VARLIKLAR38.430.796 20.533.666KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 17.812 160.082İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-9 0 151.082İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 17.812 9.000Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 15.884 28.747Diğer Borçlar508.808 75.439İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-11 508.808 74.224İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.215Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 64.098 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 0 15.517Kısa Vadeli Karşılıklar2.946 12.468Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.946 12.468ARA TOPLAM609.548 292.253TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER609.548 292.253UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar23.041 51.730Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 23.041 51.730Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 5.581.177 1.646.674Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.604.218 1.698.404TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.213.766 1.990.657ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.217.030 18.543.009Ödenmiş Sermaye25 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları25 1.655.953 1.655.953Geri Alınmış Paylar (-)25 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 15.706 15.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.346.011 2.343.682Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)25 2.358.813 2.358.813Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -12.802 -15.131Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -12.802 -15.131Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 851.267 851.267Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 2.892.153 1.283.143Net Dönem Karı veya Zararı13.655.940 1.593.258TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.217.030 18.543.009TOPLAM KAYNAKLAR38.430.796 20.533.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 7.049.289 85.163Satışların Maliyeti26 -7.048.667 -82.140TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)622 3.023Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)622 3.023Genel Yönetim Giderleri27 -335.982 -405.946Pazarlama Giderleri27 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri27 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 147.134 97.787Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -854 -1.515ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-189.080 -306.651Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 175.411 161.276Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 -100.308Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar19 17.670.475 2.406.461FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.656.806 2.160.778Finansman Gelirleri31 0 122Finansman Giderleri31 -67.020 -40.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.589.786 2.120.447Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.933.846 -527.189Dönem Vergi (Gideri) Geliri32 0 -15.757Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 -3.933.846 -511.432SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.655.940 1.593.258DÖNEM KARI (ZARARI)13.655.940 1.593.258Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.655.940 1.593.258Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.329 -11.473Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.986 -14.709Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-657 3.236Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 -657 3.236Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.329 -11.473TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.658.269 1.581.785Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.658.269 1.581.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913534BIST