***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
26.02.2021 18:57
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.383.134 886.652 1.496.482 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.593.258 1.593.258 1.593.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.473 -11.473 -11.473
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.383.134 263.603 2.646.737 2.646.737
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25 10.800.000 1.655.953 0 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25 10.800.000 1.655.953 0 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.593.258 -1.593.258 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
13.655.940 13.655.940 13.655.940
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.329 2.329 2.329
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
15.752 15.752 15.752
Dönem Sonu Bakiyeler
25 10.800.000 1.655.953 15.706 -12.802 2.358.813 851.267 2.892.153 13.655.940 32.217.030 32.217.030
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.254 -848.011
Dönem Karı (Zararı)
13.655.940 1.593.258
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.867.161 -1.832.525
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 0 147
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-38.211 40.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -38.211 40.348
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
67.020 40.331
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -122
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 67.020 40.453
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-175.093 -34.079
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -175.093 -34.079
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-17.670.475 -2.406.461
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 -17.670.475 -2.406.461
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 3.933.846 527.189
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15.752 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
250.335 -605.525
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.955 -25.036
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-11 38.940 -24.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -42.895 -256
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -24.395 -21.811
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.270 153.353
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9 -151.082 151.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.812 2.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -10.534 1.291
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
433.369 -720.839
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-11 434.584 -722.054
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.215 1.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.880 7.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -1.880 7.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.114 -844.792
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -14.860 -3.219
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.503.220
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -1.766.823
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 263.603
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.922 2.342.803
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.383.134
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 0 2.383.134
Ödenen Faiz
28 -2.922 -40.453
Alınan Faiz
28 0 122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.332 -8.428
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.332 -8.428
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.553 18.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.885 10.553
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 31.885 10.553
Finansal Yatırımlar
8 274.505 99.412
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
50.754 46.799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-11 0 38.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 50.754 7.859
Peşin Ödenmiş Giderler
14 46.222 21.827
Diğer Dönen Varlıklar
24 116.450 114.570
ARA TOPLAM
519.816 293.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
519.816 293.161
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
19 37.910.980 20.240.505
Maddi Duran Varlıklar
16 0 0
Arazi ve Arsalar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.910.980 20.240.505
TOPLAM VARLIKLAR
38.430.796 20.533.666
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 17.812 160.082
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-9 0 151.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 17.812 9.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 15.884 28.747
Diğer Borçlar
508.808 75.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-11 508.808 74.224
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.215
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 64.098 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 0 15.517
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.946 12.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.946 12.468
ARA TOPLAM
609.548 292.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
609.548 292.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.041 51.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 23.041 51.730
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 5.581.177 1.646.674
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.604.218 1.698.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.213.766 1.990.657
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.217.030 18.543.009
Ödenmiş Sermaye
25 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 1.655.953 1.655.953
Geri Alınmış Paylar (-)
25 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 15.706 15.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.346.011 2.343.682
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
25 2.358.813 2.358.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -12.802 -15.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -12.802 -15.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 851.267 851.267
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 2.892.153 1.283.143
Net Dönem Karı veya Zararı
13.655.940 1.593.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.217.030 18.543.009
TOPLAM KAYNAKLAR
38.430.796 20.533.666
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26 7.049.289 85.163
Satışların Maliyeti
26 -7.048.667 -82.140
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
622 3.023
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
622 3.023
Genel Yönetim Giderleri
27 -335.982 -405.946
Pazarlama Giderleri
27 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 147.134 97.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -854 -1.515
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-189.080 -306.651
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 175.411 161.276
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 -100.308
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 17.670.475 2.406.461
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.656.806 2.160.778
Finansman Gelirleri
31 0 122
Finansman Giderleri
31 -67.020 -40.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.589.786 2.120.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.933.846 -527.189
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 0 -15.757
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 -3.933.846 -511.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.655.940 1.593.258
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.655.940 1.593.258
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.655.940 1.593.258
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.329 -11.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.986 -14.709
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-657 3.236
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 -657 3.236
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.329 -11.473
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.658.269 1.581.785
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.658.269 1.581.785
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913534
BIST