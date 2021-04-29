***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler 0Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.593.258 -1.593.258 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-637.478 -637.478 -637.478Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.058 7.058 7.058Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -8.073 2.358.813 851.267 2.876.401 -637.478 17.912.589 17.912.589Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -12.802 2.358.813 851.267 2.892.153 13.655.940 32.217.030 32.217.030Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.655.940 -13.655.940 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)10.353.364 10.353.364 10.353.364Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.289 14.289 14.289Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 1.487 2.358.813 851.267 16.548.093 10.353.364 42.584.683 42.584.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.991.808 5.776Dönem Karı (Zararı)10.353.364 -637.478Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.353.364 -637.478Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.583.275 552.455Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.237 -5.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.237 -5.275Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler359 350Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 359 350Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.997 42.144Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.997 42.144Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-13.557.358 673.468İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 -13.557.358 673.468Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 2.979.958 -158.232Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.217.689 104.325Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.165 -7.081İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 0 -7.080İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.165 -1Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11.340 -9.459Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.337 114.180İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3-5 0 106.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -15.337 8.038Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26.665 3.405Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.302.449 4.819İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.302.449 -9.478İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 14.297Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-64.098 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.165 -1.539Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-32.165 -1.539Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.987.778 19.302Vergi İadeleri (Ödemeleri)4.030 -13.526YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.000.002 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-17.000.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-359 -350Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz13 -359 -350YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.553 5.426Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.553 5.426DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.885 10.553DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.332 15.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23.332 31.885Finansal Yatırımlar277.502 274.505Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar61.919 50.754İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar61.919 50.754Peşin Ödenmiş Giderler34.882 46.222Diğer Dönen Varlıklar148.615 116.450ARA TOPLAM546.250 519.816TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR546.250 519.816DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 68.468.340 37.910.980Maddi Duran Varlıklar7 0 0Arazi ve Arsalar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 0 0Şerefiye0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR68.468.340 37.910.980TOPLAM VARLIKLAR69.014.590 38.430.796KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar2.475 17.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.475 17.812Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28.260 15.884Diğer Borçlar17.811.257 508.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 17.811.257 508.808Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 64.098Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar13.117 2.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 13.117 2.946ARA TOPLAM17.855.109 609.548TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.855.109 609.548UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9.633 23.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 9.633 23.041Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 8.565.165 5.581.177Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.574.798 5.604.218TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.429.907 6.213.766ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.584.683 32.217.030Ödenmiş Sermaye10 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.655.953 1.655.953Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 15.706 15.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.360.300 2.346.011Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)2.358.813 2.358.813Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 1.487 -12.802Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 1.487 -12.802Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 851.267 851.267Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 16.548.093 2.892.153Net Dönem Karı veya Zararı10.353.364 13.655.940TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.584.683 32.217.030TOPLAM KAYNAKLAR69.014.590 38.430.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 0 0Satışların Maliyeti11 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri-284.840 -99.100Pazarlama Giderleri0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler75.734 19.477Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.568 -279ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-226.674 -79.902Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.997 100.308Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -142.298Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 13.557.358 -673.468FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.333.681 -795.360Finansman Gelirleri12 0 0Finansman Giderleri13 -359 -350SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.333.322 -795.710Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.979.958 158.232Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -2.979.958 158.232SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.353.364 -637.478DÖNEM KARI (ZARARI)10.353.364 -637.478Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.353.364 -637.478Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14.289 7.058Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.319 9.049Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.030 -1.991Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.030 -1.991Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.289 7.058TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.367.653 -630.420Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.367.653 -630.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932597BIST