***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -15.131 2.358.813 851.267 1.283.143 1.593.258 18.543.009 18.543.009Dönem Karı (Zararı)1.508.506 1.508.506 1.508.506Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.215 10.215 10.215Dönem Sonu Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -4.916 2.358.813 851.267 2.876.401 1.508.506 20.061.730 20.061.730Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -12.802 2.358.813 851.267 2.892.153 13.655.940 32.217.030 32.217.030Transferler13.655.940 -13.655.940 0 0Dönem Karı (Zararı)-1.355.173 -1.355.173 -1.355.173Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.972 -3.972 -3.972Dönem Sonu Bakiyeler10 10.800.000 1.655.953 15.706 -16.774 2.358.813 851.267 16.548.093 -1.355.173 30.857.885 30.857.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.996.105 64.193Dönem Karı (Zararı)-1.355.173 1.508.506Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.053.489 -1.612.089Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.505 -11.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 33.505 -11.720Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler94.504 -58.215Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler94.504 -58.215Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler261.522 -1.993.240İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 261.522 -1.993.240Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 663.958 451.086İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.298.909 164.660Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.781 -12.880İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 0 -12.390İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.781 -490Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13.912 -8.215Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-339 218.093İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3-5 0 211.283İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -339 6.810Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.450 -13.973Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.395.798 -16.852İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.395.798 -15.637İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -1.215İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-98.131 -1.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-34.033 -1.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-64.098Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.997.225 61.077Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.120 3.116YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.000.002 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-17.000.002FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.897 64.193NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.897 64.193DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.885 10.553DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.988 74.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri27.988 31.885Finansal Yatırımlar180.001 274.505Diğer Alacaklar72.535 50.754İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar72.535 50.754Peşin Ödenmiş Giderler32.310 46.222Diğer Dönen Varlıklar150.483 116.450ARA TOPLAM463.317 519.816TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR463.317 519.816DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 54.649.460 37.910.980TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.649.460 37.910.980TOPLAM VARLIKLAR55.112.777 38.430.796KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar17.473 17.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 17.473 17.812Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar29.306 15.884Diğer Borçlar17.904.606 508.808İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3 17.904.606 508.808Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 64.098Kısa Vadeli Karşılıklar17.642 2.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 17.642 2.946ARA TOPLAM17.969.027 609.548TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.969.027 609.548UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 41.850 23.041Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 6.244.015 5.581.177TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.285.865 5.604.218TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.254.892 6.213.766ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.857.885 32.217.030Ödenmiş Sermaye10 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.655.953 1.655.953Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 15.706 15.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.342.039 2.346.011Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)2.358.813 2.358.813Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.774 -12.802Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -16.774 -12.802Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 851.267 851.267Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 16.548.093 2.892.153Net Dönem Karı veya Zararı-1.355.173 13.655.940TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.857.885 32.217.030TOPLAM KAYNAKLAR55.112.777 38.430.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 0 7.049.289 0 7.049.289Satışların Maliyeti11 0 -7.048.667 0 -7.048.667TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 622 0 622BRÜT KAR (ZARAR)0 622 0 622Genel Yönetim Giderleri-412.579 -127.330 -127.739 -28.230Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler95.617 37.373 19.883 17.896Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.600 -311 -32 -32ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-334.562 -89.646 -107.888 -9.744Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler-75.103 100.308 -78.100 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-19.401 -41.793 -19.401 100.505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 -261.522 1.993.240 -13.818.880 2.666.708FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-690.588 1.962.109 -14.024.269 2.757.469Finansman Giderleri13 -627 -2.517 -268 -2.167SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-691.215 1.959.592 -14.024.537 2.755.302Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-663.958 -451.086 2.316.000 -609.318Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -663.958 -451.086 2.316.000 -609.318SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.355.173 1.508.506 -11.708.537 2.145.984DÖNEM KARI (ZARARI)-1.355.173 1.508.506 -11.708.537 2.145.984Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.355.173 1.508.506 -11.708.537 2.145.984Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.972 10.215 -10.317 3.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.092 13.096 -13.227 4.047Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.120 -2.881 2.910 -890Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.120 -2.881 2.910 -890Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.972 10.215 -10.317 3.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.351.201 1.518.721 -11.718.854 2.149.141Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.351.201 1.518.721 -11.718.854 2.149.141http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955777BIST