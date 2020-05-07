***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.05.2020 13:50
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Tarihi 07.05.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti –Şişli, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal Tabloların , okunması ,müzakaresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
5 - 2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 20