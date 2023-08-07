***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 07.07.2023Genel Kurul Tarihi 07.08.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti – Şişli, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,2 - Şirketimizin 2022 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin ve finansal tablolarının, okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,4 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,5 - 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretinin belirlenmesi,9 - 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,10 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 3-DAGHL Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 4-DAGHL Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve adreste yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı - KVKK.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun-2022-KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Ağustos 2023 Pazartesi günü, Saat 10:00' da Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti-Şişli, İstanbul adresinde yapılmıştır.Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181563BIST