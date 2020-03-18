***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 13.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.03.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadil tasarısı SPK' nun 17/03/2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3305 sayılı yazısı ile onaylanmış olup ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün'den onay alınmak üzere işlemlere başlanmıştır. SPK' nun onaylı tadil metni ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830334BIST