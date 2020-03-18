***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2020 13:29
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 13.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.03.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadil tasarısı SPK' nun 17/03/2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3305 sayılı yazısı ile onaylanmış olup ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün'den onay alınmak üzere işlemlere başlanmıştır. SPK' nun onaylı tadil metni ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830334
BIST
13:4886.514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -263,49
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
13:486,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0663
|Açılış
|: 6,4680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
13:487,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0781
|Açılış
|: 7,1140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
13:48312,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,27
|Açılış
|: 312,25
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|985.620
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.252.800
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|ADNAC
|1,88
|2.048.388
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|259.785
|% 9,90
|
|UZERB
|1,62
|20.887
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.013
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|24.804
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.088.500
|% -9,97
|
|MAALT
|51,25
|909.887
|% -9,93
|
|THYAO
|8,11
|572.855.303
|% 1,63
|
|ASELS
|22,16
|429.446.741
|% 0,82
|
|GARAN
|8,29
|367.465.450
|% -1,19
|
|ISCTR
|5,13
|282.044.699
|% -1,16
|
|TSPOR
|2,50
|177.277.648
|% -7,41
|
|ODAS
|1,21
|98.902.037
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,03
|151.371.278
|% -0,98
|
|THYAO
|8,11
|572.855.303
|% 1,63
|
|TSPOR
|2,50
|177.277.648
|% -7,41
|
|IHLGM
|0,79
|44.726.590
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7396
|7,7785
|% 0,67
|
|Frank
|6,7184
|6,7589
|% 1,34
|
|Riyal
|1,7172
|1,7259
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.496
|-32,94
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.083
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.076
|2.129
|0,55
|
|Yarım
|1.003
|1.030
|0,27
|
|Çeyrek
|503
|515
|0,13
|
|Gümüş.Ons
|12,37
|12,42
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,88
|27,88
|-0,85
|